El director ejecutivo del Hospital Hunstville insta a todos a que se vacunen contra la influenza este año

Traducción al español: Gloria Yacosa

El director ejecutivo de Huntsville Hospital, David Spillers, habló sobre la temporada de gripe el miércoles en la actualización semanal del coronavirus de Huntsville.

Explicó cómo la temporada de gripe será diferente este año debido a la pandemia de coronavirus. Su mensaje para todos es que se vacunen contra la influenza.

Spillers dijo que el hospital está estudiando la posibilidad de poner algunas ubicaciones de vacunación “drive-thru” donde se puede vacunar desde su automóvil. Explicó que los síntomas de la gripe y el coronavirus son muy parecidos. Por lo tanto, si se enferma este invierno, se le hará la prueba tanto del coronavirus como de la influenza.

Spillers agregó que cree que tendrá que haber un respaldo en los hospitales durante esta temporada de gripe mientras el personal médico trabaja para determinar si alguien tiene influenza, COVID o ambos. Dijo que es demasiado pronto para saberlo, pero una vacuna eficaz contra la gripe hará que esta temporada de gripe durante la pandemia sea más fácil para todos, siempre y cuando las personas se vacunen.

"Va a ser muy difícil si las personas no se vacunan contra la influenza y luego contraen influenza. Cuando se presenten en cualquier centro de atención médica, asumiremos que tiene COVID hasta que sepamos que no tienen COVID. Por lo que consumirá muchas pruebas, tomará mucho tiempo, tendrá que estar en cuarentena, etc., etc. ", dijo.

Spillers dijo que todavía están terminando los planes para las vacunas de influenza, pero que harán todo lo posible para que la comunidad se vacune. Explicó que todos los empleados del hospital deben vacunarse con solo unas pocas excepciones al requisito.

El objetivo, explicó Spillers, es poder mantener bajo control las hospitalizaciones durante la temporada de gripe y la pandemia y no utilizar todos los recursos del hospital.