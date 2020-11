El United Way del condado de Marshall comienza programa de recolección de alimentos para las fiestas

Traducción al español por: Gloria Yacosa

United Way del Condado de Marshall ha iniciado su programa de recolección de alimentos para las fiestas.

El programa de este año se verá diferente porque no quisieron exponer a sus voluntarios al coronavirus.

En su lugar, la organización instaló cajas de comida en todo el condado de Marshall para que la gente dejara sus donaciones.

"Este año hemos decidido hacer un recolecto de donaciones y contribuciones sin contacto. Por lo tanto, no se trata de un solo día en el que los voluntarios se pongan en contacto con los que están entregando las donaciones", dijo Carrie Thomas, Directora Ejecutiva de United Way en el condado de Marshall.

Estarán recolectando hasta el final del año.

Aquí están los lugares de entrega de alimentos no perecederos: Albertville Foodland, Boaz Foodland, Douglas Food Valu, Grant Dennis Foodland, Arab Foodland, Guntersville Foodland, Arab Warehouse Discount Grocery, Albertville Chamber of Commerce y Arab Chamber of Commerce.