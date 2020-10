El Departamento de Salud del condado de Lawrence abre clínica de autoservicio para vacunación contra la gripe

Traducción al español por: Gloria Yacosa

El Departamento de Salud del condado de Lawrence está organizando una clínica de vacunación contra la gripe.

Se llevará a cabo el 22 de octubre de 9 a.m. a 2 p.m. en el departamento, ubicado en el 13299 AL-157 en Moulton.

Se le pidirá que permanezca en su auto durante todo el proceso. El departamento dice que aceptará Blue Cross Blue Shield, Medicaid y Medicare y que hay una dosis alta disponible para personas de 65 años o más.

La inyección costará 5 dólares si no tiene seguro médico, pero el departamento dice que no se rechazará a nadie por no poder pagar.