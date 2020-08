El Club de Niños y Niñas del norte de Alabama comienza un nuevo programa para estudiantes para acomodar el aprendizaje virtual, ayudar a los padres que trabajan

Como las escuelas del área en el condado de Madison planean hacer aprendizaje virtual sólo durante al menos las primeras nueve semanas del año escolar, muchos padres trabajadores están buscando cuidado de niños.

Para abordar esta preocupación, el Club de Niños y Niñas del norte de Alabama ha creado "Club Académico,” que ofrece programas de aula en persona durante el horario escolar para los estudiantes K-12 que necesitan un ambiente de aprendizaje seguro.

“Entendemos que las escuelas están haciendo lo que creen que es mejor para la comunidad, pero hay muchos papás que están trabajando y no tiene quien va a cuidar a sus niños, entonces Boys and Girls Club miró y decidió que vamos a ofrecer durante el día clase y los programas extraescolares van a ser disponibles todavía también,” dijo Yassiry Rivera, la directora de la unidad del Club de Niños y Niñas de Farley.

Rivera dice que el programa comenzará el 17 de agosto y planea funcionar durante al menos nueve semanas, pero podría extenderse más allá de esto dependiendo de las decisiones tomadas por las escuelas locales y la necesidad de la comunidad, una necesidad que actualmente es muy alta.

“Recibo emails, llamadas, textos—tenemos muchos padres muy preocupados porque no saben cómo ayudar a sus niños. Hablando de la comunidad hispana, tenemos muchos papás que no pueden hablar el idioma y no saben cómo asistir a sus niños en hacer las tareas porque los trabajos la mayoría están en inglés,” Rivera dijo.

Para hacer posible este programa, Rivera dice que están contratando más personal y comprando más materiales y equipos de limpieza para mantener a los niños sanos y seguros, pero estas medidas adicionales tienen un costo para la organización sin fines de lucro.

“Nuestra misión es ofrecer la ayuda para la comunidad, pero hay nosotros tener todos los requisitos, nos cuesta más dinero,” Rivera dijo. “Estamos pidiendo que la comunidad sea consciente de los servicios que estamos ofreciendo y que nos siguen apoyando para nosotros poder continuar de estos tipos de servicios.”

El Club de Niños y Niñas del norte de Alabama opera en los condados de Madison, Morgan, Limestone y Jackson y puede servir a todos los estudiantes en este programa sin importar a qué escuelas vayan, según Rivera.

El programa cuesta $100 por semana, pero Rivera dice que las becas y la ayuda financiera están disponibles para las familias que necesitan ayuda para cubrir el costo.

Para obtener más información e inscribirse en el Club Académico, visite el sitio web del Club de Niños y Niñas del norte de Alabama o la página de Facebook.