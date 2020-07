Dos grupos del norte de Alabama tomarán parte en los ensayos clínicos de Pfizer para vacuna de coronavirus

Spanish translation: Gloria Yacosa

El norte de Alabama participará en el desarrollo de una posible vacuna de coronavirus.

Dos grupos locales de investigación fueron entre los 150 seleccionados para participar en el ensayo fase 3 de una vacuna que está desarrollando la empresa farmacéutica Pfizer.

"Creo que todos ya estamos listos para que las cosas vuelvan a la normalidad, y esta es probablemente una de las formas de lograrlo, una de las más importantes", dijo Tonya Pryor, directora de investigaciones en el Centro de Investigaciones del Norte de Alabama.

Pryor dijo que su grupo está finalizando su comunicación con Pfizer para este ensayo. Estiman que la registración para voluntarios puede empezar al prinicpio de agosto.

Informó que Medical Affiliated Research en Huntsville también estará realizando ensayos con la vacuna de Pfizer.

"Es una inyección en el deltoides, que hemos hecho antes con esta empresa", dijo Pryor. "Muy fácil, como cualquier otra inyección."

Los voluntarios que participen probablemente recibirán dos inyecciones durante seis visitas en el transcurso de varios meses.

Según Pryor, siguirán a los participantes a través de 26 meses para asegurarse que no tengan reacciones adversas a la vacuna.

Entre las dos ciudades, quisieran tener un total 600 pacientes.

Para participar en el estudio, tiene que cumplir con los siguientes requisitos: No haber tenido cáncer en los últimos 5 años, no haber sido diagnósticado con COVID-19, no tener condiciones autoimmunes o condiciones previas no controladas, y ser menor de 65 años.

Es un grupo, dice ella, que se considerará "héroes médicos".

"Cambiará la vida de tantos si podemos tener unos cuantos aquí, y otros en Huntsville junto con los otros 150 sitios. Pienso que podemos hacer una diferencia en lo que está pasando en el mundo hoy."