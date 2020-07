Doctores y enfermeros esperan que el público haga más para detener la propagación de coronavirus

Spanish translation: Gloria Yacosa

Después de varios meses de hacerle frente a esta pandemia, el personal médico en hospitales, como Athens-Limestone, dicen que se sienten mejor ahora lideando con el coronavirus que antes.

"Tenemos menos miedo ahora, porque tenemos más información ahora; pero seguimos tomando las precauciones que son necesarias mientras le aportamos el más excelente cuidado que podamos a los pacientes', dijo James Root, un técnico en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Root y una efermera, Meg Pickle, tomaron tiempo de su jornada de 12 horas el viernes para hablar con WAAY 31. Pickle tenía puesto el traje blanco protectivo, con capucha elástica que se pone cuando está con pacientes de coronavirus. Le dicen "el traje de conejo" los empleados de los hospitales.

"Me pongo esto si voy a estar trabajando con los pacientes de COVID. No me lo quito en todo el día, y no salgo de la unidad. Esto es lo que nos ponemos todos, con guantes y máscaras N-95", dijo Pickle.

En el campus principal del hospital Huntsville, la doctora Sherrie Squyres dijo que a través de los últimos meses, ella y sus compañeros de trabajo han empezado a entender lo contagioso que es el virus, las varias formas en que se puede desarrollar en los pacientes, y la importancia de la preparación y la prevención; como, por ejemplo, el ponerse máscara en público.

"Usando máscara y manteniendo distancia, y simplemente usando el sentido común se puede erradicar esta cosa que todavía está por ahí afuera regándose", dijo la doctora.

Dra. Squyres fue parte del equipo que creó la orden de máscara obligatoria del condado de Madison. Dijeron que era importante que la orden fuera una decisón médica y no política. Sin embargo, esperaban no tener que imponer el mandato.

"Pero, a pesar del efuerzo para informales y alentarles a la gente, seguíamos viendo que no hacían el caso que esperabamos que hicieran. Entonces, lo que esperamos hacer ahora es presionar a la gente un poco más para usar las máscaras y educarlos de forma más estricta", dijo la doctora.

"Es frustrante, sí, ver que no lo tomen en serio o que piensen que esto es algo pasajero y que ya estuvo", dijo Root.

La Dra. Squyres agregó que mientras que el sistema del hospital Huntsville actuó de forma muy proactiva al conseguir equipos de protección personal (PPE), ella y otros trabajando dentro del campo médico siguen preocupados por su seguridad a medida que afrontan el virus diariamente.

"Estamos preocupados que se vayan a infectar muchos de nuestros colegas, lo cual podría agotar los recursos del hospital. Entonces, nos estamos tratando de cuidar uno al otro", dijo Squyres.

Pero no es solo su salud física que cuidan, sino también la mental y emocional.

"Nos apoyamos mucho el uno al otro y cuando alguien tiene un día fuerte, tratamos de hacer más todavía para apoyarle en su 'debilidad', la cual no es una debilidad en si, sino es ser humano, ¿no es verdad?", dijo Root.

Él dijo que agradecen las exhibiciones de agradecimiento público, como los desfiles y los vuelos militares por encima de los hospitales. Sin embargo, dice que una de las mejores maneras para demostrarles su agradecimiento es poniendo de su parte para bajar la propagación.