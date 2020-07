Doctores del condado de Marshall extenuados del estrés de coronavirus, ven esperanzas con aumento de recuperaciones

Traducción en español: Gloria Yacosa

Oficiales de la salud dieron una actualización sobre el trato del coronavirus en el condado de Marshall.

Los doctores y enfermeras de Marshall Medical Centers dicen que el estrés de tener que lidear con coronavirus diariamente está empezando a desgastarlos.

"Las últimas cuatro semanas han sido muy duras para nosotros. Hubieron muchos días que estabamos a capacidad y no habían camas para más pacientes, lo cual retrasó las salas de emergencias", dijo Kathy Woodruff, directora de enfermería de Marshall Medical Centers.

Dijo que hay un total de 25 pacientes con coronavirus en el campus del norte y del sur. Diez están en cuidados intensivos, y cinco con ventilador.

"La mayoría se pasa entre una a seis semanas aquí, dijo Woodruff.

"Por ejemplo, recién le dimos de alta a un paciente el miércoles que se pasó desde el 3 de junio con nosotros. Así que están muy enfermos, y se quedan un tiempo muy, muy largo, que nos afecta a la capacidad de tener camas disponibles para otros pacientes."

Dicen los doctores que algunas veces es abrumador.

"He visto a mis colegas pasar por cosas que prefiero no verlos pasar. Ojalá no hubiera pasado nada de esto", dijo el Dr. Victor Sparks, director médico del departamento de emergencias en Marshal Medical Center North.

Pero hay un poco de esperanza. Woodruff dijo que esta semana le han dado de alta a varios pacientes de coronavirus.

Hemos tenido muchas dadas de alta, y nuestra capacidad ha mejorado. Podemos respirar un poco ahora y sentir un poco de relevo, lo cual es alentador", dijo Woodruff.

También nos avisó Woodruff que han tenido suficientes provisiones para el personal y ventiladores para los pacientes que los necesiten.

Los oficiales de salud compartieron sus pensamientos e inquietudes sobre el comienzo del colegio.

Sparks dijo que la gente tiene que confiar que los colegios están haciendo todo lo posible para cuidar a los niños si es que los van a mandar.

"Ha sido muy obvio que los sistemas de colegios, al menos en nuestro condado, han hecho lo mejor en absoluto para determinar cómo se va a mantener todo limpio, cómo separar a los niños, y cómo se hará para que tengan puestas las máscaras en clase todo el día y que estén cómodos", dijo Sparks.

Los oficiales de salud dicen que con el comienzo del colegio, aunque esperan evitarlo, van a ver casos positivos de coronavirus en los colegios.

Woodruff tiene la siguiente recomendación si piensa que su hijo tiene coronavirus: "Por favor no corran a la sala de emergencias a no sea que necesitan que los vean por falta de aire y esas cosas. Si solo está preocupado porque estuvieron en clase con 'Sally', y ahora Sally es positiva, tiene que hacer cita con su pediatra o ir a un centro de pruebas para que le hagan el examen."