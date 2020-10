Dijo que las primeras vacunas podrían llegar a Alabama a finales de año

Traducción al español por: Gloria Yacosa

El Funcionario de Salud del Estado le dio una actualización a WAAY 31 sobre el proceso de la vacuna contra el coronavirus, y cuánto tiempo podría pasar hasta que llegue una en Alabama.

Scott Harris, Funcionario de Salud del Estado, dijo el jueves que el estado estará presentando su plan de vacunación COVID-19 al gobierno federal el viernes y esperan una respuesta en dos semanas.

"Durante las últimas 3 o 4 semanas, hemos estado hablando todos los días con los CDC y los socios federales porque nos pidieron que le presentemos un plan mañana", dijo.

Harris dijo que su equipo ha pasado el último mes preparando un plan sobre cómo distribuirá las vacunas COVID-19 en todo el estado, y las primeras dosis podrían llegar antes del 2021.

"Lo que sabemos o creemos saber es que todos los funcionarios federales con los que hemos estado hablando a través de todo este tiempo han sugerido que probablemente tendremos algún tipo de producto de vacuna para finales de año", dijo.

Harris explicó que tienen que decidir quién podrá recibir la vacuna cuando lleguen los primeros lotes y eso es un componente del plan que se presentó al gobierno federal.

"No será en grandes cantidades por el momento. Por un lado, nos preocupa que la gente dude de la vacuna y de su aceptación. También creemos que vamos a tener un recurso escaso. Creo que la cantidad que tenemos no será suficiente para las personas que la quieren", dijo.

Aún no se han aprobado vacunas, pero Harris explicó que podría haber entre cinco y siete vacunas diferentes que salgan al mercado a la vez.

"Cada producto no va a ser apropiado para cada persona, así que por ejemplo, algunas vacunas se están probando en estudios de fase tres con personas que tienen comorbilidades y condiciones médicas crónicas". Algunas de ellas se están probando en ciertos grupos de edad, otras se están probando en varios grupos demográficos, por lo que es muy posible que no toda vacuna sea la indicadas para todos", dijo.

Explicó que quieren que todos en el estado conozcan el trabajo que se realiza en el plan y quieren seguir hablando sobre las vacunas para que las personas se sientan cómodas al recibirlas cuando lleguen.

"Este es un plan muy, muy complicado de elaborar. No sabemos cuándo van a llegar las dosis y no sabemos cuánto producto vamos a obtener", dijo.

Harris dijo que esperan recibir noticias del gobierno federal sobre su plan para el 27 de octubre. Una vez que sea aprobado y finalizado, lo harán público para que todos en el estado estén preparados cuando la vacuna se lance públicamente.

Explicó por qué la gente puede confiar en que los ensayos de la vacuna contra el coronavirus que se están llevando a cabo en este momento de hecho están funcionando en general a pesar de las noticias de que algunos de ellos están teniendo que cambiar sus métodos.

Harris dijo que escuchar que los ensayos de la vacuna COVID-19 se están deteniendo por razones de seguridad es algo bueno. Explicó que eso es algo que sucede con muchos ensayos y que debería ser una señal para todos de que se están realizando estudios exhaustivos.

Harris explicó que el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) tiene un proceso de larga duración para las vacunas. Dijo que son responsables de evaluar los ensayos clínicos y las pruebas médicas. Harris explicó que si el ACIP acepta una vacuna, es algo en lo que confía y acepta. Explicó por qué el grupo no está motivado políticamente.

"No es un grupo político, no está designado por el gobierno, no está conectado a esta administración ni a cualquier otra". Y esa es el tipo de aprobación que tiene que ocurrir, antes de que se lance o se ponga a disposición", dijo.

Harris dijo que la inmunidad es importante y es el siguiente paso para detener el virus. Esa inmunidad se logrará con una vacuna exitosa.