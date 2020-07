Consejo municipal de Decatur retrasa votación de ordenanza de máscara obligatoria

Spanish Translation: Gloria Yacosa

El martes, el consejo municipal de Decatur retrasó una votación para crear una ordenanza de máscara obligatoria en la ciudad dado al aumento de casos de coronavirus.

El lunes por la noche, el consejo aprobó una resolución para instar a los residentes ponerse máscara, y luego coordinó la reunión del martes a la noche para considerar hacerlo regla con penalidades para quienes piensen desafiar la regla.

Ahora, los miembros del consejo dicen que necesitan una semana más para pensarlo.

En la alcaldía de Decatur, los miembros del consejo municipal se pasaron dos horas discutiendo los pros y contras sobre la regla, la cual podría convertirse en la primera de su tipo en el norte de Alabama.

"Yo me la pongo por respeto a tí, y esperaría que tú hicieras igual para mí", comentó un miembro del público al consejo.

La reunión comenzó como una sala dividida.

"Es una postura horrible, y que los los líderes de nuestra ciudad hagan una propuesta de este tipo solo servirá para dividirla más a esta ciudad. Es más, va a conducir a que la gente empiece a señalar a los otros por algo que no es criminal", dijo una mujer al consejo.

"No he sentido mucho sobre la responsabilidad personal. Poniéndose una máscara no solo lo protege a uno, sino a los otros también", declaró otro.

La noche terminó con una decisión.

"Nadie había visto a ese documento hasta que lo presentaron anoche, así que no voy a votar por algo que todavía no habíamos leído", dijo Paige Bibbee, presidenta del consejo municipal de Decatur.

Algunos miembros del consejo querían crear y votar esta semana misma para la ordenanza de máscara.

"Cualquier precaución ha estas alturas es mejor que ninguna", dijo consejero, Billy Jackson.

El consejo municipal eventualmente llegó a un acuerdo de reunirse el lunes para seguir la polémica.

"El señor Kirby sugirió que fuéramos línea por línea y decir qué quisiéramos cambiar", dijo Bibbee.

La predidenta del consejo, Paige Bibbee, dice que hay mucho que considerar y más comentarios del público se deben escuchar antes de votar por cualquier ordenanza.

"Le estaría quitando el derecho a la gente de tomar decisiones sobre su salud personal', comentó miembro del público, Julie Clausen.

"¿Y cuántas muertes son aceptables para ejercer esa libertad?", dijo consejero Charles Kirby,"¿Una muerte... cinco?

Habían más personas en la reunión que no estaban de acuerdo con una ordenanza de máscara, pero la presidenta Bibbee dijo que eso era dado a que los que sí están de acuerdo prefieren mandar sus comentarios por correo electrónico, ya que no quieren correr el riesgo de exponerse al virus.

La sesión de trabajo será el lunes a las 4 p.m., seguida por una reunión rutinaria del consejo.