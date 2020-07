Consejo municipal de Decatur aprueba orden de máscara obligatoria

Spanish translation: Gloria Yacosa

Sabrina Buford ha sido estilista de cabello hace más de veinte años ya, y ha estado trabajando en Decatur un poco más de un año. Nos dijo que estaba muy contenta al escuchar que el consejo municipal al fin votó a favor de las máscaras obligatorias el miércoles.

"Los números realmente han subido, y pienso que debemos cumplir con lo que nos dicen los que están a cargo de informarnos sobre lo que hacer. Yo solo quiero ver bajar lo números", dijo Buford.

El miércoles, el total de casos de coronavirus en el condado de Morgan llegó a 1,157. El condado agregó 297 casos en los últimos 14 días.

La presidente del consejo municipal de Decatur, Paige Bibbee, dijo que le preocupaba los casos contínuos y cómo ese aumento le podría afectar al personal del hospital Decatur Morgan.

"Si nos encontramos en una situación donde las condiciones regulares como infartos, derrames cerebrales, y ese tipo de cosa no se puedan atender en nuestros hospitales, entonces creo que sería algo más crítico de lo que estamos hablando ahora", dijo Bibbee.

Durante la reunión del consejo municipal el miércoles, el jefe de la policía de Decatur, Nate Allen, discutió su participación en el grupo de trabajo que está monitoreando el coronavirus y dijo que los miembros apoyan la orden de máscara completamente.

"Nuestra meta es la seguridad en general. ¿Cómo empezamos a bajar estos números? Siguen subiendo. Eso no es ficticio", dijo el jefe Allen.

Dijo que la policía de Decatur ayudaría a imponer la orden con cuatro pasos: educar, advertir, multar y arrestar, pero solo si es necesario. La penalidad de la multa sería según el juez municipal en Decatur. Aquellos que no obedezcan a la orden podrían tener que pagar una multa de no menos de $1, y no más de $500.

Una excepción importante que se agregó a la orden con un voto de 3 a 2 fue que no se tendrá que usar máscara en sitios de votación. La orden declara que, "se les recomienda fuertemente a los votantes usar cubrebocas o máscara adentro del centro de votación. Sin embargo, no se le prohibirá votar a ningún votante por falta del uso de máscara o cubrebocas."

Muchos de los residentes que asistieron a la reunión del consejo aún creen que la orden se pasa de lo que debería hacer la ciudad.

"Si quieren que la gente las use, que la ciudad distribuya máscaras gratis a los negocios, y desinfectante de mano gratis para alentar el uso. Creo que tendrían mejor reacción con eso. Pero, en este momento, hay mucha gente que piensa que no les han escuchado", dijo residente Julie Clausen.

Desde la peluquería Top Chic, Buford dijo que no le preocupaba que sus clientes no quieran cumplir con la orden.

"No me preocupa eso para nada. Mis clientes me adoran, y yo a ellos, y van a hacer lo que les pida sin duda", dijo Buford.

El alcalde de Decatur, Tab Bowling, tiene dies días para firmar, poner su veto, o sugerir enmiendas a la orden. Después de eso, tendrá que ser publicada en el periódico local. La orden, entonces, entrará en vigencia a las 5 p.m. del día siguiente.

Para leer la orden entera, haga clic here.