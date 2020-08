Consecuencias para estudiantes que no obedezcan regla de mascarilla en UAH

Traducción en español: Gloria Yacosa

WAAY 31 se enteró cómo la Universidad de Alabama en Huntsville va a disciplinar a los estudiantes que no obedezcan a las regla obligatoria de mascarilla.

Recibirán una carta de advertencia la primera vez, cargos de conducta formales la segunda y tercera, y quedarán suspendidos hasta un año posiblemente la cuarta vez.

“Queremos mantener a todos seguros, y por eso están las pautas”, dice Jessica Hunter, presidenta del alumnado.

La estudiante sabe que este año será de andar con mascarilla en la universidad, mantener la distancia social, y restringir los grupos grandes.

El sistema entero de la Universidad de Alabama compartió cómo los universidades deben disciplinar a los alumnos que no sigan las reglas.

“Con los pasos describidos, pueden hacerle entender a los alumnos que no estén claros de la importancia de las reglas y por qué existen. Pero no creo que sean demasiado duras las consecuencias porque si no quieren seguir las pautas, están arriesgándose, y arriesgando a todo el mundo con quien estén interactuando”, dijo Hunter.

Hay carteles puestos por toda la universidad recordándole a los alumnos y profesores de usar mascarilla y mantener la distancia social. Hunter dice que entiende por qué han exigiendo estos protocolos de seguridad.

“Lo exigen para asegurar a nuestro campus, para prevenir la propagación, y prevenir un brote potencial. Pienso que es justo dado que al volver al campus, hay riesgo de propagación”, dijo Hunter.

Sin embargo, está contenta de volver al campus de la universidad, aunque tenga que mantenerse lo suficiente apartada de sus amistades y ponerse mascarilla.

“Es un poco diferente pero todavía estamos haciendo lo que podamos para mantener las tradiciones de siempre, la participación en la comunidad del campus, y hacer que este semestre sea divertido y emocionante”, dijo Hunter.