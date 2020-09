Cine de Scottsboro necesita que clientes regresen tras el efecto devastador de la pandemia en las ventas

Publicado por: WAAY 31

Un empleado de un teatro de cine en Scottsboro dice que si los clientes no regresan, el cine tendrá que cerrar sus puertas para siempre.

"Con tanto tiempo cerrados, comenzamos a preguntarnos si alguna vez íbamos a volver a abrir", dijo Amanda Heard, gerente general de Hollywood 10 Cinemas.

"Los empleados aquí, incluyéndome a mí, somos como una familia y pensamos que estaría bien. Volveremos a trabajar en un par de semanas, dijimos, no es gran cosa. Bueno, entonces así de marzo pasamos a abril, de abril a mayo, de mayo a junio, y así seguimos de mes en mes y no podiamos regresar", dijo Heard.

Heard y sus empleados esperaron seis meses antes de poder regresar al trabajo. Ahora, cuando las luces se han vuelto a encender, Heard dijo que la asistencia sigue apagada.

"El día más ocupado fue el sábado, pero incluso entonces, no vimos más de tal vez 100 personas todo el día, y eso es un cambio brusco cuando estás acostumbrado a ver a mínimo 100 personas durante la noche entre semana", dijo Heard.

Aún al 50% de capacidad, los asientos están vacíos en Hollywood 10 y Heard cree que si algo no cambia pronto, los cines en Scottsboro podrían desaparecer para siempre.

"Lo entiendo, sabes, la gente aún no se sienta segura al regresar quizá y es desgarrador porque sé que si no regresan, no podremos mantenernos abiertos", dijo Heard.

Heard dice que los empleados en el teatro están haciendo todo lo posible para mantener seguros a los clientes, incluyendo a controles de temperatura para los empleados y desinfección adicional. Dice que se puede conseguir comida en el teatro, pero no se puede volver a llenar las bebidas. También dijo que los baños se limpian cada hora y los bebederos de agua están cubiertos.