Centro de crisis de salud mental de 2.1 millones de dólares viene a Huntsville

Traducción al español por: Gloria Yacosa

WAAY 31 logró obtener más información sobre el centro de crisis de 2,1 millones de dólares que se construirá en el condado de Madison. Será un lugar para que la policía, los equipos de primeros auxilios y los hospitales lleven a una persona que esté en crisis de salud mental.

El Juez de Sucesiones del Condado de Madison, Frank Barger, dijo que la adición de 39 camas para pacientes de salud mental en el Condado de Madison ayudará a mejorar el cuidado de las personas que están pasando por una crisis.

"Decir que estoy emocionado no es suficiente. Estamos ciertamente, ciertamente emocionados de que vayamos a tener esto en el Condado de Madison. Disminuirá o reducirá la carga de la unidad de psiquiatría del Hospital de Huntsville y, de nuevo, sólo el espacio adicional de la cama va a tener un gran impacto", dijo.

No es el único emocionado por la nueva instalación. El Jefe de Policía de Madison, Dave Jernigan, dijo que es parte de la coalición de salud mental en el Condado de Madison que reúne a una variedad de agencias para discutir las necesidades de salud mental en el Norte de Alabama.

"El anuncio de esta semana, estamos muy, muy entusiasmados con esto porque comenzó hace unos 5 años en un tipo de organización de base. Mentalmente, los individuos que están en crisis no necesitan ir a la cárcel. Necesitamos un híbrido o un lugar donde ciertamente no puedan ir a la cárcel, pero no ir a la sala de emergencias, en algún lugar intermedio, que es un centro de crisis", dijo.

Jernigan dijo que el nuevo centro estará abierto para la admisión con la aplicación de la ley y las referencias de la corte, y que podrán conseguir ayuda de alguien más rápido.

"Es una forma de que alguien pueda reconocer que necesita ayuda, y llevarlos al centro de crisis. Puede ser una estancia de 23 horas y media. Podría ser para averiguar cuál es el problema, para que se pongan en contacto con sus compañeros o familiares o para que hagan una evaluación más profunda de que necesitan más capacitación como pacientes internos o externos", dijo Jernigan.

Barger agregó que las camas en el área normalmente se llenan. Se espera que esto ayude a los individuos a reducir la frecuencia de las visitas al departamento de emergencias de un hospital y a proporcionar una recuperación sostenida.

"El hecho de contar con menos de 40 camas adicionales para servir a esta comunidad va a tener una gran mejora, un gran impacto en la forma en que servimos a las personas que están mentalmente enfermas", dijo.

Barger dijo que cree que el nuevo centro de crisis se construirá en algún lugar a lo largo de South Memorial Parkway. La oficina del gobernador anunció que Wellstone Behavioral Health en Huntsville será el proveedor del centro. No está claro cuándo se abrirá el nuevo centro de crisis.