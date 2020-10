Casi 8.000 alabameños solicitaron el desempleo la semana pasada

Traducción al español por: Gloria Yacosa

"Tuve que entregar mi carro, así que perdimos un carro. Mi marido trabaja a tiempo completo y ahora tiene que ocuparse de todas los gastos", dijo la madre, Natasha Zeno.

Zeno tiene cuatro hijos, dos de los cuales tienen un alto riesgo de contraer un coronavirus.

"No tengo guardería o quién me cuide los niños como antes de COVID, así que tuvieron que despedirme", dijo Zeno.

Ahora está desempleada desde marzo y presenta los papeles de desempleo regularmente sin falta.

"Sólo recibo un poco más de 200 a la semana y con cuatro niños y todo lo que necesitan encima de las cuentas... o sea, todo ayuda, no me malinterpreten, pero sigue siendo muy, muy estresante. Pagas las cuentas y no te queda nada", dijo Zeno.

Es algo con lo que Niadga Reine también está lidiando.

"Poder finalmente empezar a trabajar y que me arranquen el trabajo de nuevo, es desgarrador", dijo Reine.

Trabajaba con la escuela, The Cardinal School, en Madison, que ayuda a los niños con diferencias de aprendizaje.

"Como éramos una organización sin fines de lucro, no teníamos muchos niños y por culpa de COVID, sólo unos pocos niños volvieron", dijo Reine.

La dejaron sin trabajo en abril.

"Es fácil caer en esa mentalidad de depresión, porque es muy angustioso ver cuánta gente está desempleada", dijo Reine.

Zeno está tratando de encontrar una guardería para sus cuatro hijos, y tanto ella como Reine no han dejado de buscar nuevos trabajos.

"Estoy rezando. Tengo que ser optimista", dijo Reine.

De las 7.732 solicitudes de desempleo presentadas en la última semana, casi 4.000 de ellas estaban relacionadas con el coronavirus.