Algunos residentes de Alabama debieran recibir más dinero del programa de asistencia para el desempleo durante la pandemia

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Algunas personas pueden estar recibiendo menos de lo que le corresponde bajo el programa de Asistencia de Desempleo Temporal para Pandemias (PUA).

Este programa comienza con la misma cantidad mínima de beneficios semanales de 113 dólares, pero algunas personas deberían recibir más de la cantidad mínima.

"Una vez que seas aprobado para la PUA, esa es la cantidad que obtendrás al principio. Ahora, después de eso, lo que necesitas hacer es presentarnos la documentación de tu salario para que podamos posiblemente volver a determinar esos beneficios, y eso podría aumentar", dijo Tara Hutchison, Directora de Comunicaciones del Departamento de Trabajo de Alabama.

Hutchison dice que tienes que presentar semanalmente todos los programas de desempleo para demostrar que sigues desempleado, pero hay algunas preguntas adicionales, específicas de la pandemia, que la gente tiene que responder para recibir los beneficios del programa PUA.

"Llevamos tantos meses en esta pandemia. También se ve mucha gente en la PUA que ha agotado todos los demás programas, pero que sigue desempleada debido a la pandemia, por lo que ahora están pasando a la PUA", dijo Hutchison.

El Departamento de Trabajo de Alabama está alentando a los solicitantes que han agotado o van a agotar todos los demás beneficios de desempleo a que continúen presentando esas certificaciones semanales después de que el programa PUA haya expirado.

"Vamos a animarles a que sigan adelante para continuar haciendo esas certificaciones, de modo que si el Congreso vuelve y o bien amplía la legislación o crea una nueva legislación, ya van a tener esas semanas en el sistema y no tendrán que llamarnos para que les pongamos la fecha de esas semanas", dijo Hutchison.

Sin embargo, no todo el mundo ha podido ser aprobado para el programa de Asistencia de Desempleo Durante la Pandemia.

Dena Edwards ha estado llenando el programa desde marzo, pero aún no ha recibido ningún dinero del Departamento de Trabajo de Alabama.

"Me enviaron una carta en octubre diciendo que me aprobaron para mi pago. Nunca me enviaron una tarjeta, nunca enviaron nada", dijo Edwards.

Dice que ese dinero realmente la ayudaría durante la pandemia.

"Me ayudará con mis hijos, y me ayudará con mis cuentaas", dijo Edwards.

Si continúa haciendo las certificaciones semanales después de que el programa haya caducado, no debe saber que no recibirá los beneficios hasta que el Congreso apruebe una nueva legislación.

Recibirás un pago retroactivo más adelante por esas semanas que solicitaste si el Congreso aprueba la nueva legislación de desempleo.

El programa de Asistencia por Desempleo Durante la Pandemia expira el 26 de diciembre.