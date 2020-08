Alabama ve una disminución de 50% en vacunas de niños dado al coronavirus

Traducción en español: Gloria Yacosa

Aunque la atención esté enfocada en el coronavirus este año, los funcionarios de salud le recuerdan al público que no se olviden del sarampión y paperas.

Las vacunas para el colegio todavía son requeridas y el funcionario de salud del condado de Madison dijo que hay menos niños vacunándose.

"Hay tantas enfermendades hoy día que hemos podido eliminar o significamente reducir en los EEUU dado a las vacunas", dijo la Dra. Karen Landers con el Departamento de Salud de Alabama.

Landers sabe muy bien la importancia de la salud de los niños como pediatra. Dice que, hasta ahora, solo la mitad de los bebés, niños, y adolescentes se han vacunado comparado con el verano pasado.

"Ahora, con COVID-19, no podemos arriesgarnos a tener brotes de enfermedades que se pueden prevenir con vacuna", dijo Landers.

Entiende que los padres tengan inquietudes de llevar a los niños a las clínicas por miedo al coronavirus. No obstante, dijo que esta segura que los doctores están tomando las medidas para desinfectar las consultas adecuadamente.

"Le instaría a los padres consultar con sus médicos de cabecera o con el departamento de salud si tienen preguntas o dudas sobre las medidas que hay para la seguridad de sus niños. Pregunten libremente", dijo Landers.

Dice que aunque los niños no estén físicamente en el colegio, no quiere decir que no se tengan que vacunar. "Aún se deben mantener al día todas las vacunas, aunque no estén en clase", dijo la doctora.

Actualmente, el Departamento de Salud del Condado de Madison está ofreciendo vacunas de regreso al colegio todos los días esta semana de 9 a.m. a 3 p.m. Si usted tiene seguro lo puede usar, pero no es requerido.