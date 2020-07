Activista de inmigración de Huntsville dice que ciertos grupos están siendo excluidos en la conversación sobre la brutalidad policial

Las protestas de “Las Vidas Negras Importan” (Black Lives Matter) continúan en todo los Estados Unidos después de la muerte de George Floyd en Minneapolis el mes pasado, llegando a ciudades grandes y pequeñas.

El movimiento contra el maltrato policial de los afroamericanos parece estar ganando apoyo y atención de grupos fuera de la comunidad afroamericana. Sin embargo, algunos dicen que otros grupos que experimentan este mismo maltrato no están siendo escuchados, al menos a nivel local.

La activista y defensora de la inmigración, el reverendo Dr. Ellin Jimmerson, dice que tiene la impresión de que ciertos grupos están siendo excluidos del movimiento “Las Vidas Negras Importan” en Huntsville.

"Localmente, no ha habido una invitación real a los latinos o a los indocumentados en general. Hay un sentimiento aquí de que Black Lives Matter se trata exclusivamente de vidas negras y no de brutalidad policial contra cualquier otro grupo demográfico,” el reverendo Dr. Jimmerson dijo.

El reverendo Dr. Jimmerson dice que la brutalidad policial es un problema real entre otros grupos minoritarios, como los nativos americanos y latinos.

Ella dice que las personas indocumentadas en Huntsville y en el condado de Madison experimentan este tipo de maltrato con la presencia activa de las Fuerzas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deteniendo y deportando a estos individuos.

"Este es un problema grave aquí. No existe tal cosa como una deportación que no sea brutal,” el reverendo Dr. Jimmerson dijo. "Las personas indocumentadas y los problemas con ICE no parecen ser bienvenidos en eventos aquí en Huntsville.”

Ella dice que se ha ofrecido a hablar sobre estos temas para los otros grupos que enfrentan este maltrato, pero ella ha sido esencialmente despedida por los líderes locales, algunos de los cuales ella dice que han estado abiertamente en contra de los inmigrantes.

En el futuro, dice que el reconocimiento del maltrato policial de todos los grupos podría ir más allá en el progreso.

"Nos metemos en unas olimpiadas de opresión o en el sentido de que si alguien más está incluido en esto, de alguna manera perderé y mi argumento es que es justo lo contrario. Hasta que nos demos cuenta de la amplitud y el alcance de la brutalidad policial, ya sea de la policía local de la ciudad o del departamento del sheriff o de la policía de reservación o de la patrulla fronteriza o ICE, todo es el mismo sistema y todo es el mismo daño.”