AHSAA: Deportes de colegios secundarios comenzarán a tiempo

Traducción en español: Gloria Yacosa

Al fin tenemos algo de respuesta sobre qué pasará con los deportes de los colegios secundarios al comenzar el colegio el mes que viene.

El lunes, la Asociación Atlética de Colegios Secundarios (AHSAA, por sus siglas en inglés) anunció que tiene planes de empezar todos los deportes a tiempo.

En Decatur, el entrenador principal, Jere Adcock, dijo que el entrenamiento de fútbol americano comienza la semana que viene. Obviamente, jugar un deporte de contacto durante una pandemia trae sus inquietudes y el entrenador las entiende, por supuesto.

"Los deportes de secundaria no son algo que tenga tanta importancia en nuestra sociedad, yo entiendo eso", dijo.

A pesar de todas las inquitudes, el entrenador dice que los niños tienen que mantenerse activos.

"Necesitan volver a entrar a un ambiente de estructura y disciplina, para que podamos mejorar lo que les estamos tratando de inculcar".

El plan emitido por la AHSAA tiene algunas modificaciones pequeñas para el fútbol americano que incluyen el uso de máscaras.

Las máscaras se recomiendan fuertemente para los entrenadores, pero el tema de cómo aproximarse a la transportación y a los fans se les defirió a las juntas educativas locales.

Mientras que hay mucho que pensar, Adcock le dijo a su equipo que el fútbol puede ser buena forma de despejarse.

"Eso es lo más grande que le tenemos dicho, 'si quieren tener fútbol, tienen que hacer ciertas cosas. No les va a gustar, y si no lo quieren hacer, entonces no van a tener fútbol."

Adcock dice que este año será diferente, con máscaras para los entrenadores y incertidumbre sobre los fans. Por ahora, solo pueden imaginar qué les espera.