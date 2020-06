Thrive informa que el 14% de los pacientes tuvieron resultados positivos de coronavirus

Thrive Alabama había dicho anteriormente que estaba viendo una cifra de 3% de resultados positivos en las pruebas de coronavirus entre sus pacientes.

Una clínica médica está haciendo sonar la alarma con respecto al aumento de casos de coronavirus.

Thrive Alabama le ha informado a WAAY 31 que ha visto un gran salto en las pruebas positivas de coronavirus. La organización dijo la semana pasada que el porcentaje de pruebas con resultados positivos, ¡ha saltado del 3% al 14%!

Mark Moore, de Thrive Alabama, dijo que desde que el estado comenzó la reapertura hace más de un mes, se vio el aumento más grande en casos positivos desde el mes de marzo la semana pasada.

"No es que la gente se esté haciendo más pruebas, sino que son más las personas que se están infectando y ese el el aumento que estamos viendo", dijo Moore, agregando que, "un salto de 3% a 14% es enorme, y necesitamos que la gente se dé cuenta que este virus anda por ahí afuera y todavía prevalece".

Thrive Alabama está realizando pruebas desde sus clínicas móviles para personas sintomáticas tanto como para las asintomáticas.

Moore dijo que también están viendo menos adherencia por las personas en la comunidad a las normas preventivas de infección establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

"La gente no está manteniendo la distancia social adecuada. Están relajando el uso de las mascarillas. Simplemente no están haciendo toda la debida diligencia para protegerse a ellos mismos tanto como a los demás", explicó Moore.

Moore además expresó su preocupación que las bajas cifras de muertes y de hospitalizaciones en el condado de Madison han provocado una falta de disciplina en tomar precauciones.

"Huntsville se ha salvado del número de gente internada y de muertes, y queremos seguir manteniéndolo así. Sin embargo, mientras más personas infectadas hayan, más crece se hace el riesgo que pasen a un estado peor", dijo Moore.

"Es dificil decir qué se les puede exigir a la gente, sólo queremos que la gente reconozca la importancia de usar una mascarilla y que se hagan responsables de hacerlo," agregó.

Thrive está ofreciendo pruebas de coronavirus "drive thru" (automovilísticas) varias veces por semana y no se hace falta presentar una orden médica. La clínica le anima a hacerse la prueba a toda persona que quisiera hacérsela.

English language version:

A north Alabama health care clinic is sounding the alarm on the rising number of coronavirus cases.

Thrive Alabama told WAAY 31 it saw a major jump in positive tests. The organization said last week the percentage of tests that came back positive jumped from 3% to 14%!

Mark Moore with Thrive Alabama said since the state started to reopen more than a month ago, last week was the biggest jump they've seen in positive cases since March.

"It's not that more people are tested, it's that more people are infected and we are seeing that increase," he said. "Jumping from 3% to 14% is huge and we just need people to recognize that it's out there and it's still prevalent," Moore added.

Thrive Alabama is testing symptomatic and asymptomatic people at it's mobile clinics.

Moore said they're also seeing fewer people in the community following the CDC's guidelines to help keep them well.

"People aren't social distancing. They're going lax on wearing face coverings. Just not doing all the due diligence they need to do to protect themselves and others," he explained.

Moore said he's concerned that the low numbers of deaths and hospitalizations have people in Madison County slacking off on taking precautions.

"Huntsville has been spared as far as the number of people in hospitals and deaths, and we want to keep that low, but the more people that are infected the more likely the people will move on to a worse state," he said.

Moore explained doesn't know if a mask ordinance like we've seen in other parts of the state would stop the numbers from rising in Madison county, but he does hope people will keep wearing them.

"It's hard to say what you can force people to do, we just want people to recognize the importance of wearing a mask and to take on that responsibility themselves," he added.

Thrive is offering drive thru coronavirus testing multiple times a week and a doctors not is not needed to be tested. The clinic is encouraging anyone who wants to be tested to do so.