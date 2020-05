Free coronavirus testing offered in Huntsville

Central North Alabama Health Services Incorporated is offering free drive-up coronavirus testing.

The free testing is open to the public, including uninsured individuals, on Thursday, May 7, until 12 p.m., while supplies last.

The clinic is at Huntsville Family Health Center, 751 Pleasant Row, in Huntsville.

The company says it will announce additional test dates and locations in the future. It says these guidelines are followed at the test site:

People need to bring their ID and Insurance card/s (as applicable)

Everyone will remain in their cars throughout the process.

A test-swab will be provided inside the car of those tested.

No doctor’s order or referral is needed but people will have to meet the testing criteria as outlined by the Alabama Department of Public Health, listed here.

En Espanol:

Hoy Central North Alabama Health Services Incorporado (CNAHSI) ofrecerá pruebas sin costo de COVID-19.

Las pruebas se ofrecerán el jueves 7 de mayo, de 9 a.m. a 12 p.m. a aquellos que cumplan con los criterios de prueba y hasta agotar existencias. La clínica sera en el Huntsville Family Health Center, 751 Pleasant Row, Huntsville, AL 35816.

"Estamos viendo a más personas desempleadas y sin los mismos ingresos disponibles. Esperamos que al proporcionar pruebas gratuitas, podamos hacer una diferencia y ayudar a que las pruebas sean accesibles para todos. Estamos aquí para servir a nuestra comunidad durante este momento difícil y esperamos mejores días para todos", dijo Paola Ríos, portavoz de CNAHSI.

No se necesita ninguna orden o referencia médica, pero las personas tendrán que cumplir con los criterios de prueba según lo descrito por el Departamento de Salud Pública de Alabama que se enumeran aquí:

El paciente es sintomático con un mínimo medido o - fiebre subjetiva O tos O dificultad para respirar, y

El paciente está hospitalizado o

El paciente está inmunocomprometido o tiene comorbilidades, o

La edad del paciente es de 65 años o más, o

El paciente es un trabajador de la salud, o

El paciente está asociado con un centro de salud a largo plazo.

Las personas deben traer su identificación y tarjeta de seguro médico (según corresponda).

Todos permanecerán en sus vehículos durante todo el proceso. Se proporcionará la prueba dentro del vehículo.

Visite el Facebook @Salud Huntsville para obtener actualizaciones de más pruebas.