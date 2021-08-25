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WAAY 31 Big Game Friday Night: Schedules for Aug. 26, 27 high school football games

Don't forget to use #BigGame31

Posted: Aug 25, 2021 1:23 PM
Posted By: Josh Rayburn

Here are this week’s scheduled North Alabama high school football matchups!

Get scores, highlights and more on WAAY 31 Big Game Friday Night at 10:20 p.m. on WAAY 31 and 11 p.m. on This TV, WAAY 31.6!

Don't forget to use #BigGame31

THURSDAY, AUG. 26

4A

BROOKS AT SHEFFIELD

WEST LIMESTONE AT CLEMENTS

3A

DECATUR HERITAGE AT COLBERT HEIGHTS

FRIDAY, AUG. 27

7A

AUSTIN AT DECATUR

ATHENS AT JAMES CLEMENS

GRISSOM AT LEE (At Alabama A&M)

SPARKMAN AT THOMPSON

BOB JONES AT BUCKHORN

MUSCLE SHOALS AT FLORENCE

MOUNTAIN BROOK AT HUNTSVILLE

6A

GADSDEN CITY AT FORT PAYNE

ARAB AT GUNTERSVILLE

SCOTTSBORO AT MADISON ACADEMY

HARTSELLE AT MAE JEMISON

HAZEL GREEN AT LAWRENCE COUNTY

NEW HOPE AT COLUMBIA

5A

ARDMORE AT ELKMONT

BOAZ AT MADISON COUNTY

BREWER AT PRICEVILLE

COLLINSVILLE AT CROSSVILLE

DESHLER AT RUSSELLVILLE

EAST LIMESTONE AT MARS HILL

SYLVANIA AT SARDIS

WOODVILLE AT DOUGLAS

4A

CENTRAL AT HATTON

EAST LAWRENCE AT WEST MORGAN

GERALDINE AT WESTMINSTER CHRISTIAN

JP2 AT HALEYVILLE

RANDOLPH AT GLENCO

3A

ASBURY AT WHITESBURG CHRISTIAN

FALKVILLE AT DANVILLE

LAMAR COUNTY AT PHIL CAMPBELL

PLAINVIEW AT IDER

WILSON AT LAUDERDALE COUNTY

2A

DADE COUNTY AT NORTH SAND MOUNTAIN

RA HUBBARD AT COLBERT COUNTY

SAND ROCK AT PISGAH

SECTION AT VALLEYHEAD

TANNER AT LEXINGTON

THARPTOWN AT PHILLIPS

1A

CHEROKEE AT SUMITON CHRISTIAN

HUBBERTVILLE AT WATERLOO

MARION COUNTY AT VINA

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