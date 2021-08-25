WAAY 31 Big Game Friday Night: Schedules for Aug. 26, 27 high school football games

Here are this week’s scheduled North Alabama high school football matchups!
Get scores, highlights and more on WAAY 31 Big Game Friday Night at 10:20 p.m. on WAAY 31 and 11 p.m. on This TV, WAAY 31.6!
Don't forget to use #BigGame31
THURSDAY, AUG. 26
4A
BROOKS AT SHEFFIELD
WEST LIMESTONE AT CLEMENTS
3A
DECATUR HERITAGE AT COLBERT HEIGHTS
FRIDAY, AUG. 27
7A
AUSTIN AT DECATUR
ATHENS AT JAMES CLEMENS
GRISSOM AT LEE (At Alabama A&M)
SPARKMAN AT THOMPSON
BOB JONES AT BUCKHORN
MUSCLE SHOALS AT FLORENCE
MOUNTAIN BROOK AT HUNTSVILLE
6A
GADSDEN CITY AT FORT PAYNE
ARAB AT GUNTERSVILLE
SCOTTSBORO AT MADISON ACADEMY
HARTSELLE AT MAE JEMISON
HAZEL GREEN AT LAWRENCE COUNTY
NEW HOPE AT COLUMBIA
5A
ARDMORE AT ELKMONT
BOAZ AT MADISON COUNTY
BREWER AT PRICEVILLE
COLLINSVILLE AT CROSSVILLE
DESHLER AT RUSSELLVILLE
EAST LIMESTONE AT MARS HILL
SYLVANIA AT SARDIS
WOODVILLE AT DOUGLAS
4A
CENTRAL AT HATTON
EAST LAWRENCE AT WEST MORGAN
GERALDINE AT WESTMINSTER CHRISTIAN
JP2 AT HALEYVILLE
RANDOLPH AT GLENCO
3A
ASBURY AT WHITESBURG CHRISTIAN
FALKVILLE AT DANVILLE
LAMAR COUNTY AT PHIL CAMPBELL
PLAINVIEW AT IDER
WILSON AT LAUDERDALE COUNTY
2A
DADE COUNTY AT NORTH SAND MOUNTAIN
RA HUBBARD AT COLBERT COUNTY
SAND ROCK AT PISGAH
SECTION AT VALLEYHEAD
TANNER AT LEXINGTON
THARPTOWN AT PHILLIPS
1A
CHEROKEE AT SUMITON CHRISTIAN
HUBBERTVILLE AT WATERLOO
MARION COUNTY AT VINA