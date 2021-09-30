WAAY 31 Big Game Friday Night: Schedule for Sept. 30, Oct. 1 high school football games

Here are this week’s North Alabama high school football matchups!
Get scores, highlights and more on WAAY 31 Big Game Friday Night at 10:20 p.m. on WAAY 31 and 11 p.m. on This TV, WAAY 31.6!
Don't forget to use #BigGame31
Thursday, Sept. 30
7A
ALBERTVILLE AT HUNTSVILLE
Friday, Oct. 1
7A
BOB JONES AT SPARKMAN
FLORENCE AT JAMES CLEMENS
GRISSOM AT AUSTIN
6A
ATHENS AT HARTSELLE
COLUMBIA AT BUCKHORN
DECATUR AT CULLMAN
HAZEL GREEN AT MUSCLE SHOALS
PELL CITY AT ARAB
SCOTTSBORO AT FORT PAYNE
5A
ARDMORE AT RUSSELLVILLE
BREWER AT LEE
CROSSVILLE AT WEST POINT
FAIRVIEW AT BOAZ
LAWRENCE COUNTY AT EAST LIMESTONE
SARDIS AT GUNTERSVILLE
4A
BROOKS AT WEST LIMESTONE
CENTRAL AT WEST MORGAN
JP2 AT DAR
NORTH JACKSON AT MADISON COUNTY
RANDOLPH AT MADISON ACADEMY
ROGERS AT PRICEVILLE
WESTMINSTER CHRISTIAN AT NEW HOPE
WILSON AT DESHLER
3A
ASBURY AT SYLVANIA
EAST ALWRENCE AT ELKMONT
GERALDINE AT BRINDLEE MOUNTAIN
LAUDERDALE COUNTY AT CLEMENTS
PHIL CAMPBELL AT COLBERT HEIGHTS
PLAINVIEW AT FYFFE
2A
IDER AT VICTORY CHRISITAN
LEXINGTON AT HATTON
MARS HILL BIBLE AT COLBERT COUNTY
PISGAH AT NORTH SAND MOUNTAIN
RED BAY AT SHEFFIELD
SECTION AT FALKVILE
WHITESBURG CHRISTIAN AT TANNER
1A
CHEROKEE AT PHILLIPS
DECATUR HERITAGE AT WATERLOO
SHOALS CHRISTIAN AT HACKLEBURG
VALLEY HEAD AT APPALACHIAN
VINA AT RA HUBBARD
WOODVILLE AT CEDAR BLUFF