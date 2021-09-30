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WAAY 31 Big Game Friday Night: Schedule for Sept. 30, Oct. 1 high school football games

Don't forget to use #BigGame31

Posted: Sep 30, 2021 5:02 PM
Posted By: Lynden Blake, Josh Rayburn

Here are this week’s North Alabama high school football matchups!

Get scores, highlights and more on WAAY 31 Big Game Friday Night at 10:20 p.m. on WAAY 31 and 11 p.m. on This TV, WAAY 31.6!

Don't forget to use #BigGame31

Thursday, Sept. 30

7A

ALBERTVILLE AT HUNTSVILLE

Friday, Oct. 1

7A

BOB JONES AT SPARKMAN

FLORENCE AT JAMES CLEMENS

GRISSOM AT AUSTIN

6A

ATHENS AT HARTSELLE

COLUMBIA AT BUCKHORN

DECATUR AT CULLMAN

HAZEL GREEN AT MUSCLE SHOALS

PELL CITY AT ARAB

SCOTTSBORO AT FORT PAYNE

5A

ARDMORE AT RUSSELLVILLE

BREWER AT LEE

CROSSVILLE AT WEST POINT

FAIRVIEW AT BOAZ

LAWRENCE COUNTY AT EAST LIMESTONE

SARDIS AT GUNTERSVILLE

4A

BROOKS AT WEST LIMESTONE

CENTRAL AT WEST MORGAN

JP2 AT DAR

NORTH JACKSON AT MADISON COUNTY

RANDOLPH AT MADISON ACADEMY

ROGERS AT PRICEVILLE

WESTMINSTER CHRISTIAN AT NEW HOPE

WILSON AT DESHLER

3A

ASBURY AT SYLVANIA

EAST ALWRENCE AT ELKMONT

GERALDINE AT BRINDLEE MOUNTAIN

LAUDERDALE COUNTY AT CLEMENTS

PHIL CAMPBELL AT COLBERT HEIGHTS

PLAINVIEW AT FYFFE

2A

IDER AT VICTORY CHRISITAN

LEXINGTON AT HATTON

MARS HILL BIBLE AT COLBERT COUNTY

PISGAH AT NORTH SAND MOUNTAIN

RED BAY AT SHEFFIELD

SECTION AT FALKVILE

WHITESBURG CHRISTIAN AT TANNER

1A

CHEROKEE AT PHILLIPS

DECATUR HERITAGE AT WATERLOO

SHOALS CHRISTIAN AT HACKLEBURG

VALLEY HEAD AT APPALACHIAN

VINA AT RA HUBBARD

WOODVILLE AT CEDAR BLUFF

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