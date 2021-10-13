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WAAY 31 Big Game Friday Night: Schedule for Oct. 14, 15 high school football games

Don't forget to use #BigGame31

Posted: Oct 13, 2021 12:43 PM
Posted By: Lynden Blake, Jessica Barnett

Here are this week’s North Alabama high school football matchups!

Get scores, highlights and more on WAAY 31 Big Game Friday Night at 10:20 p.m. on WAAY 31 and 11 p.m. on This TV, WAAY 31.6!

Don't forget to use #BigGame31

Thursday, Oct. 14

5A

LAWRENCE COUNTY AT MAE JEMISON

4A

CENTRAL AT BROOKS

PRICEVILLE AT DESHLER

WILSON AT WEST MORGAN

3A

COLBERT HEIGHTS AT LAUDERDALE COUNTY

1A

R.A. HUBBARD AT WATERLOO

Friday, Oct. 15

7A

AUSTIN AT ALBERTVILLE

FLORENCE AT HUNTSVILLE

GRISSOM AT BOB JONES

JAMES CLEMENS AT SPARKMAN

6A

ATHENS AT CULLMAN

COLUMBIA AT DECATUR

HAZEL GREEN AT HARTSELLE

MUSCLE SHOALS AT BUCKHORN

PELL CITY AT FORT PAYNE

SCOTTSBORO AT SOUTHSIDE

5A

BOAZ AT GUNTERSVILLE

BREWER AT FAIRVIEW

LEE AT ARDMORE

RUSSELLVILLE AT EAST LIMESTONE

SARDIS AT CROSSVILLE

WEST POINT AT DOUGLAS

4A

D.A.R. AT MADISON COUNTY

MADISON ACADEMY AT NEW HOPE

NORTH JACKSON AT JP2

ROGERS AT WEST LIMESTONE

WESTMINSTER CHRISITAN AT RANDOLPH

3A

CLEMENTS AT DANVILLE

COLLINSVILLE AT ASBURY

FYFFE AT GERALDINE

PHIL CAMPBELL AT EAST LAWRENCE

SYLVANIA AT PLAINVIEW

2A

FALKVILLE AT IDER

LEXINGTON AT COLBERT COUNTY

NORTH SAND MOUNTAIN AT WHITESBURG CHRISTIAN

PISGAH AT SECTION

RED BAY AT MARS HILL BIBLE

THARPTOWN AT HATTON

1A

DECATUR HERITAGE AT CHEROKEE

GAYLESVILLE AT WOODVILLE

HACKLEBURG AT VINA

PHILLIPS AT SHOALS CHRISTIAN

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