WAAY 31 Big Game Friday Night: Schedule for Oct. 14, 15 high school football games

Here are this week’s North Alabama high school football matchups!
Get scores, highlights and more on WAAY 31 Big Game Friday Night at 10:20 p.m. on WAAY 31 and 11 p.m. on This TV, WAAY 31.6!
Don't forget to use #BigGame31
Thursday, Oct. 14
5A
LAWRENCE COUNTY AT MAE JEMISON
4A
CENTRAL AT BROOKS
PRICEVILLE AT DESHLER
WILSON AT WEST MORGAN
3A
COLBERT HEIGHTS AT LAUDERDALE COUNTY
1A
R.A. HUBBARD AT WATERLOO
Friday, Oct. 15
7A
AUSTIN AT ALBERTVILLE
FLORENCE AT HUNTSVILLE
GRISSOM AT BOB JONES
JAMES CLEMENS AT SPARKMAN
6A
ATHENS AT CULLMAN
COLUMBIA AT DECATUR
HAZEL GREEN AT HARTSELLE
MUSCLE SHOALS AT BUCKHORN
PELL CITY AT FORT PAYNE
SCOTTSBORO AT SOUTHSIDE
5A
BOAZ AT GUNTERSVILLE
BREWER AT FAIRVIEW
LEE AT ARDMORE
RUSSELLVILLE AT EAST LIMESTONE
SARDIS AT CROSSVILLE
WEST POINT AT DOUGLAS
4A
D.A.R. AT MADISON COUNTY
MADISON ACADEMY AT NEW HOPE
NORTH JACKSON AT JP2
ROGERS AT WEST LIMESTONE
WESTMINSTER CHRISITAN AT RANDOLPH
3A
CLEMENTS AT DANVILLE
COLLINSVILLE AT ASBURY
FYFFE AT GERALDINE
PHIL CAMPBELL AT EAST LAWRENCE
SYLVANIA AT PLAINVIEW
2A
FALKVILLE AT IDER
LEXINGTON AT COLBERT COUNTY
NORTH SAND MOUNTAIN AT WHITESBURG CHRISTIAN
PISGAH AT SECTION
RED BAY AT MARS HILL BIBLE
THARPTOWN AT HATTON
1A
DECATUR HERITAGE AT CHEROKEE
GAYLESVILLE AT WOODVILLE
HACKLEBURG AT VINA
PHILLIPS AT SHOALS CHRISTIAN