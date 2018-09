Sand Rock 0 Spring Garden (F) 35 Columbia 0 Huntsville (F) 63 Buckhorn 0 Sparkman (F) 35 Hillcrest, Tusc. 21 Bob Jones (F) 35 Florence 7 Muscle Shoals (F) 10 Briarwood Chrs. 7 Hartselle (F) 14 Etowah 21 Fort Payne (F) 14 East Limestone 0 Athens (F) 30 Hazel Green 0 Gardendale (F) 16 Mae Jemison 26 Paul Bryant (F) 29 Cullman 7 Hueytown (F) 42 West Morgan 14 Brewer (F) 62 Decatur 35 Lawrence Co. (F) 7 Albertville 35 Boaz (F) 27 Helena 13 Southside Gads. (F) 7 Geraldine 19 Sardis (F) 20 Crossville 14 Springville (F) 43 Lauderdale Co. 14 Rogers (F) 35 Colbert Co. 6 Deshler (F) 33 Mars Hill Bible 35 Brooks (F) 36 Scottsboro 3 North Jackson (F) 56 Susan Moore 16 Oneonta (F) 23 Russellville 35 Hayleyville (F) 19 Elkmont 28 Lexington (F) 27 West Limestone 20 Clements (F) 6 Randolph 0 Westminster Chrs. (F) 48 Cherokee 14 Colbert Heights (F) 41 Madison Co. 68 New Hope (F) 7 Douglas 37 Brindlee Mtn. (F) 6 Fyffe 55 Plainview (F) 7 Danville 6 Holly Pond (F) 28 Hamilton 14 Winfield (F) 38 Pisgah 6 Section (F) 18 Sylvania 15 North Sand Mtn. (F) 44 East Lawrence 0 Hatton (F) 38 Vinemont 12 Addison (F) 38 RA Hubbard 26 Sheffield (F) 28 Brilliant 43 Tharptown (F) 24 Phil Campbell 12 Phillips (F) 28 Decatur Heritage 38 Shoals Chrs. (F) 0 Hubbertville Hackleburg () Priceville 28 Falkville (F) 48 Ider 47 Valley Head (F) 23 Cedar Bluff 55 Gayleville (F) 0 Waterloo 10 Lynn (F) 8 Coosa Chrs. 26 Victory Chrs. (3) 34