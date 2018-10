Las reacciones a la confirmación de Kavanaugh como juez de la Corte Suprema de EE.UU.

(CNN Español) – Brett Kavanaugh será el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia, luego de que el Senado de Estados Unidos lo confirmara con 50 votos a favor y 48 en contra.

Se trató de una nominación envuelta en acusaciones de agresión sexual que pusieron los ojos de muchas personas sobre este proceso. Y, en medio de las protestas, la confirmación de Kavanaugh generó diversas reacciones minutos después de conocerse.

Uno de los primeros en manifestarse positivamente fue el presidente Donald Trump, quien escogió a Kavanaugh como candidato y con la confirmación logra poner el segundo juez en la Corte Suprema de Justicia, el primero fue Neil Gorsuch.

"Aplaudo y felicito al Senado de EE.UU. por confirmar nuestro GRAN CANDIDATO, el juez Brett Kavanaugh, en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Hoy, más tarde, firmaré su nombramiento y será juramentado oficialmente", publicó Trump en su cuenta de Twitter.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2018

El vicepresidente Mike Pence, quien anunció los resultados, manifestó en Twitter que hoy era un día histórico para el país porque "la mayoría en el Senado de EE.UU. votó para enviar una nueva voz en la Corte Suprema". Y en el comunicado que publicó añadió: "Nuestra nueva justicia llegará a la corte con las oraciones y el aprecio de millones de estadounidenses".

Today is a historic day for our country as a majority in the U.S. Senate voted to send a new voice to the Supreme Court who will uphold the timeless vision of America’s founders — Judge Brett Kavanaugh. My full statement below: pic.twitter.com/OYlkQEMOCR

— Vice President Mike Pence (@VP) October 6, 2018

El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell, quien fue clave para que este viernes se votara el cierre de debate sobre la nominación, pues presentó la medida, dijo que se sentía orgulloso "del Senado por confirmar a Brett Michael Kavanaugh".

I’m proud of the Senate for confirming Brett Michael Kavanaugh to be an associate justice of the Supreme Court of the United States. pic.twitter.com/quz2pLhvpU

— Leader McConnell (@senatemajldr) October 6, 2018

La senadora demócrata por Massachussetts Elizabeth Warren, por el contrario, rechazó el resultado de la votación en el Senado. "El voto de hoy lastima a las personas. Hiere a cada víctima de agresión sexual que ha sido ignorada, a cada mujer que le han dicho que guarde silencio, a cada persona que estará en el lado de la derrota cuando Brett Kavanaugh emita un voto decisivo".

Today’s vote hurts people. It hurts every victim of sexual assault who’s been ignored, every woman who’s been told to be quiet, every person who’ll be on the losing end when Brett Kavanaugh casts a gut-punching deciding vote.

— Elizabeth Warren (@elizabethforma) October 6, 2018

En la misma línea, el senador Bernie Sanders aseguró sentirse "decepcionado", pero no sorprendido por este voto. "A menos de que esté muy equivocado, Kavanaugh se convertirá en parte de una mayoría de derecha dura". Y añadió que le preocupa profundamente que las denuncias "creíbles de agresión sexual" no fueran "investigadas por completo" y el precedente que queda para el futuro.

I am disappointed but not surprised by this vote. Unless I’m very mistaken, Kavanaugh will become part of a hard-right majority.

I’m also deeply concerned that credible allegations of sexual assault were not fully investigated and the precedent that sets for the future. https://t.co/yKzep2XU5K

— Bernie Sanders (@SenSanders) October 6, 2018