(CNN) - Para un artista conocido por sus acciones espectaculares, esta podría ser la más perfecta broma de Banksy en el mundo del arte.

Tras caer el mazo de la subasta el viernes en la casa Sotheby's en Londres, la obra Girl with Balloon (Niña con globo) de Banksy terminó reducida a tiras, en otro presunto acto en la disruptiva carrera del anónimo artista británico del graffiti.

Imagen de la obra de Banksy Girl with Red Balloon antes de "autodestruirse". (Crédito: Sotheby's)

La icónica imagen de una niña tratando de alcanzar un globo rojo en forma de corazón fue vendida en 1,4 millones de dólares y, momentos después, una trituradora oculta en el "marco del artista" empezó a funcionar y la obra se "autodestruyó", de acuerdo con un comunicado de prensa de Sotheby's.

Banksy resumió la espectacular acción con esta cita en su cuenta de Instagram: "Se va, se va, se fue...", junto con la fotografía de espectadores sorprendidos mientras veían cómo la obra salía en tiras desde la parte inferior del marco.

"Parece que fuimos víctimas de Banksy", dijo en el comunicado Alex Branczik, director senior de arte contemporáneo.

No hubo información sobre cómo empezó a funcionar la trituradora en el momento clave tras la subasta, aunque esta pudo haber sido activada con un mecanismo a control remoto.

El precio de 1,4 millones alcanzado por la obra en la subasta empató el récord anterior del artista impuesto en 2008.