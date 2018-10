Kavanaugh: ¿cuál será el costo de su confirmación a la Corte Suprema?

Nota del editor: Roberto Izurieta es director de Proyectos Latinoamericanos en la Universidad George Washington. Ha trabajado en campañas políticas en varios países de América Latina y España y ha sido asesor de los presidentes Alejandro Toledo de Perú, Vicente Fox de México y Álvaro Colom de Guatemala. Izurieta también es analista de temas políticos en CNN en Español.

(CNN) - Hasta hace pocos días, la confirmación a la Corte Suprema del juez Brett Kavanaugh pasaba sin tropiezos por una autopista auspiciada por la mayoría republicana en el Senado de EE.UU. Hace un par de semanas, sin embargo, se supo que la senadora del Partido Demócrata Dianne Feinstein había remitido al FBI una denuncia de una mujer de California sobre dicho juez y las cosas comenzaron a empantanarse.

Se especulaba con bastante certeza que sería una acusación sobre acoso sexual. A pesar de que los republicanos tenían y ejercían con fuerza su mayoría en la Comisión del Senado (y en el pleno); tenían confianza que la confirmación del juez Kavanaugh iba a salir en pocos días. Pero la presión se dio en gran parte ejercida por y como consecuencia del justificado resurgimiento del movimiento #Metoo, que reconoce el valor de aquellas mujeres que fueron sujeto de abuso sexual, no importa quién fuera, ni cuándo; y la otra gran parte del esfuerzo realizada por los demócratas; volviendo a este proceso, una montaña rusa.

Muy probablemente, en este punto (más de 36 años) para saber la verdad de los hechos en este caso, como en casi todos los casos de abuso sexual, a pesar de una intervención del más alto nivel en el FBI, no les queda casi nada más que decir de lo que hoy todos sabemos: la credibilidad de los testimonios de las partes. No sería de sorprender los que incluya dicha investigación no influya en la decisión del Senado. Muy probablemente dirá lo mismo que pensó la fiscal especial llamada para la audiencia de Christine Ford y que lo de Kavanaugh también fue creíble a pesar de ciertas incongruencias (como cuánto bebía durante esos años de juventud). Eso no les eximirá, o quizás será de excusa para que los senadores republicanos confirmen al juez Kavanaugh -quien ha negado las acusaciones de Ford- en la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, más allá de la gravedad de tal acusación, considero que hay otros tres hechos que deberían impedir dicha nominación:

1) Como confirmó la Casa Blanca el 25 de septiembre que se debe confirmar sin que quede ni una una nube de duda sobre el juez Kavanaugh. Esa nube de duda no debería existir sobre un juez de la Corte Suprema.

2) Hay dos profesiones en particular donde ni un juez, ni un piloto de avión deberían ser tan emocionales en reaccionar frente a una crisis o todo su trabajo y nuestras vidas o libertades estarán en juego. El juez Kavanaugh demostró en su testimonio una gama de emociones y conflictos.

3) Un juez de la Corte Suprema no debe ser partidario de ninguna causa en particular y menos de un partido político o politizaremos aún más la justicia. En el testimonio del jueves, Kavanaugh demostró sus intereses y perspectivas de un partido político. Eso es devastador para la justicia y por lo tanto la democracia.

La única manera de garantizar una democracia es un sistema de justicia independiente y profesional. No debiera darse una confirmación de un juez con la votación de la mayoría de senadores en un esfuerzo partidista. El actual proceso de confirmación de Kavanaugh ha confirmado ser 100% partidista. Por el bien y el fortalecimiento de la democracia deberíamos buscar otro candidato a juez, sea de derecha o de izquierda pero que sea ante todo juez y no militante de un partido político sea cual fuera.