Más de 250 personas murieron mientras se hacían selfies desde el año 2011, según un estudio

(CNN) - Captar el selfie perfecto puede ser divertido. Pero si esto incluye volar en un avión o sostener un arma cargada o pararse en rocas resbaladizas cerca de la parte superior de una cascada, es posible que tengas que pensarlo dos veces.

Según un estudio publicado en el Journal of Family Medicine and Primary Care, unas 259 personas en todo el mundo han muerto mientras tomaban selfies. Investigadores del Instituto de Ciencias Médicas de Toda India, un grupo de colegios médicos públicos en Nueva Delhi, revisaron informes de noticias sobre muertes por selfies que ocurrieron desde octubre de 2011 hasta noviembre de 2017.

MIRA: Una selfie mientras médicos atienden a una mujer gravemente herida causa indignación en Italia

Encontraron que la mayoría de las muertes por selfies ocurrieron en la India, seguidas por Rusia, Estados Unidos y Pakistán. La mayoría de las víctimas fueron hombres (alrededor del 72%) y menores de 30 años.

India representó más de la mitad del total: 159 muertes por autofotos reportadas desde 2011. Los investigadores atribuyeron el elevado número a la enorme población de personas menores de 30 años en el país, que es la más grande del mundo.

Aunque las mujeres generalmente toman más selfies que los hombres, los investigadores encontraron que los hombres tenían más probabilidades de tomar riesgos, como pararse al borde de un acantilado, para capturar un momento dramático. "Justifica el mayor número de muertes e incidentes de hombres", dijo el estudio.

Esto no es una buena idea.

Ahogamientos y caídas

El ahogamiento es la causa principal de muertes en autofotos, que generalmente involucra a personas que son arrastradas por las olas en las playas o que se caen de un bote.

MIRA: Lo que este gran engaño en Instagram revela sobre la cultura de las selfies

La segunda causa principal aparece como "transporte": personas que murieron, por ejemplo, mientras intentaban tomar una foto rápida frente a un tren en movimiento.

En tercer lugar están las muertes por selfies que involucran incendios y caídas desde lugares altos. Ocho personas murieron mientras tomaban selfies con animales peligrosos.

Como era de esperar, EE.UU. lideró el número de muertes por selfies con armas de fuego: las personas se disparan accidentalmente mientras posan con armas.

El estudio dice que es casi seguro que el problema no se reporta. Por ejemplo, señala que cuando una persona decide posar para un selfie mientras conduce y luego muere en un accidente automovilístico, la mayoría de las veces se informa como un accidente de tráfico fatal. Y hay varios países en vías de desarrollo donde los informes de muertes por autofotos pueden no aparecer en las noticias locales.

Las muertes de selfies también están en aumento. Solo se informaron tres muertes por autofotos en 2011. Para 2016, ese número se había disparado hasta 98.

"Los jóvenes y los turistas se ven frecuentemente afectados por el deseo de 'ser cool', publicar fotos en las redes sociales y obtener recompensas en formas de 'me gusta' y comentarios", dice el estudio. "Las selfies en sí mismas no son dañinas, pero el comportamiento humano que las acompaña es peligroso. Los individuos deben ser educados con respecto a ciertas conductas de riesgo y lugares riesgosos donde no se deben tomar selfies".

MIRA: Mujer se cae del puente más alto de California mientras se tomaba una selfie

Zonas sin selfies

Los autores del estudio sugieren que se establezcan "zonas sin selfies" en áreas turísticas, especialmente en picos montañosos, cerca de cascadas de agua y en edificios altos. India tiene más de una docena de estas zonas, incluidas varias en Mumbai.

La policía dice que han localizado lugares en la ciudad donde quieren "restringir" el acceso de personas para evitar más víctimas. Las áreas de alto riesgo se encuentran principalmente en la costa de la ciudad, un destino popular para los jóvenes con teléfonos con cámara.

Después de una serie de muertes relacionadas con autofotos en 2015, la policía de Rusia publicó un folleto en el que instaba a las personas a tomar "selfies seguros".

"Una selfie genial puede costarte la vida", se lee en el folleto, que la policía entregó tanto a los estudiantes como al público en general.