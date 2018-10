¿Tienes un celular y vives en EE.UU.? Un mensaje del gobierno federal te llegará este miércoles

(CNN) - Si estás en Estados Unidos y tienes un celular, debes esperar que suene y emita un fuerte sonido esta tarde alrededor de las 2:18 p.m., hora del este.

"Alerta Presidencial", aparecerá en la pantalla. "ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional de Alerta de Emergencia Inalámbrico. No es necesario realizar ninguna acción".

Se trata de la primera prueba a nivel nacional del sistema construido por el gobierno federal y las compañías de telefonía celular para advertir a los estadounidenses de alguna emergencia, como un ataque terrorista o un desastre generalizado.

La alerta presidencial es como la Alerta Amber para menores extraviados o las alertas sobre tormentas y tornados próximos, pero esta llegará virtualmente a todos los celulares en el país y no se puede apagar.

¿Qué es?

El gobierno federal de Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo un sistema para emitir alertas en televisión y radio. Se ha vuelto más sofisticado desde su creación en la década de 1950, y ahora también incluye un sistema que envía alertas a teléfonos celulares. (El sistema de TV y radio se prueba cada mes).

El ruido que emite suena igual que el usado en la Alerta Amber y las advertencias sobre el clima.

El sistema es administrado por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), que dice que participan todas las principales compañías de telefonía celular.

La prueba estaba programada originalmente para septiembre, pero fue pospuesta mientras FEMA atendía la emergencia por el huracán Florence.

¿Es un mensaje del presidente Trump?

Se llama "alerta presidencial", pero el presidente no la escribe. En cambio, funcionarios de FEMA consultan con otras agencias gubernamentales y la Casa Blanca, seleccionan uno de varios mensajes redactados previamente, ajustan el mensaje para cada emergencia particular y lo envían.

"El presidente no originará esta alerta, digamos, desde su teléfono móvil", dijo el martes a reporteros un funcionario de FEMA. "No tendremos una situación en la que un presidente en funciones despierte una mañana e intente enviar un mensaje en particular".

¿Entonces quién aprieta el botón?

Si te estás imaginando un botón rojo dentro de una vitrina de cristal en la pared, no se trata de eso.

Los funcionarios de FEMA usan un dispositivo que es "muy similar a una computadora laptop" dijo el funcionario de FEMA. Tras llenar el formato del mensaje, a otros dos funcionarios de FEMA se les pide que firmen la alerta, un sistema diseñado para prevenir falsas alarmas, como la alerta incorrecta de un misil en camino a Hawai que aterrorizó a sus ciudadanos a principios de este año.

"Todo está asegurado, protegido con contraseña y luego autenticado o revisado por dos personas antes de que el mensaje sea enviado", dijo el funcionario.

¿Puedo silenciar mi teléfono o apagar la alerta?

A diferencia de la Alerta Amber o las alertas del clima, la alerta presidencial no puede ser desactivada.

Debido a que el mensaje está hecho para incluir "información crítica para salvar vidas", está diseñado para llegar al mayor número de celulares posible, incluso aquellos que no están activados o que no tienen una tarjeta SIM.

¿Y qué pasa en las otras pantallas?

Si al momento de la prueba estás mirando otra pieza de cristal brillante - como tu televisión - también podrías ver la alerta ahí.

El mensaje también podría aparecer en relojes inteligentes conectados a celulares, dijo FEMA.

¿Y mi privacidad?

La Comisión Federal de Telecomunicaciones dijo que no compila información a partir de la prueba, aunque sí podría pedir a los proveedores de servicio retroalimentación sobre cómo funcionó.