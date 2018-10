Critican a Emmanuel Macron por una foto junto a dos jóvenes en el Caribe

(CNN) - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, fue blanco de ataques por parte de su oponente de ultraderecha, Marine Le Pen, por una fotografía que se tomó durante una visita al Caribe la semana pasada.

La foto fue publicada en redes sociales y mostraba a Macron con dos jóvenes, uno de los cuales hizo un gesto rudo, el otro tiene una condena previa.

“No podemos siquiera encontrar las palabras para expresar nuestra indignación”, escribió Le Pen en un tuit. “Ciertamente Francia no merece esto. Es imperdonable. MLP”.

La foto fue tomado en Quartier d'Orleans, uno de los distritos más pobres de la isla francesa de Saint Martin.

Macron hizo la visita para ver con sus propios ojos cómo van los esfuerzos de reconstrucción un año después de que la isla fuera devastada por el huracán Irma.

Un video de la reunión fue publicado por la afiliada de CNN BFMTV. En este aparece el presidente francés dándole un sermón a un joven luego de que este le contara al presidente su pasado criminal.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 30, 2018

“No comentan más errores”, dice Macron en el video. “¿Se acabaron los robos? Me dijiste eso. ¿No lo olvidarás? Tu madre merece más que esto”.

En una conferencia de prensa luego de la visita, Macron dio su versión de los hechos, diciendo que una mujer fue a verlo y le pidió que saludara a su hija discapacitada.

MIRA: Macron recrimina el mensaje aislacionista de Trump durante la cumbre de la ONU

“Ella estaba muy lejos y llamé a los dos jóvenes. Uno había acabado de salir de prisión y el otro que hizo ese gesto, y dije: ‘Vayan y traigan a la niña’, y ellos me la trajeron”, dijo el presidente de Francia.

Macron, que venció el año pasado a Le Pen en las elecciones presidenciales, dijo entonces que la razón por la que él ganó el voto fue porque “amo a cada niño de la República, sin importar los errores que hayan cometido, porque son niños de la República, y no eligieron el lugar donde nacieron, y no tuvieron la oportunidad de no cometer errores".

Otros políticos de la oposición también aprovecharon el momento para criticar a Macron.

“Esta comedia es insoportable para todas las personas honestas, aquellas que respetan la ley, aquellas que no van a prisión porque no cometen crímenes”, dijo Geoffroy Didier, subsecretario general del partido de centro-derecha, Les Républicains, de Francia.

El incidente tuvo lugar pocos meses después de que Manuel le llamara la atención a un adolescente por saludarlo con un “Manu” —un apodo muy común de Emmanuel— en vez de llamarlo “señor presidente”.