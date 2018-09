Descubren por primera vez un caso de enfermedad de ratas en un humano

(CNN) - Por primera vez, un caso de hepatitis E en ratas ha sido descubierto en un humano en Hong Kong.

Un hombre de 56 años fue diagnosticado con la enfermedad, dijeron investigadores de la Universidad de Hong Kong. Se desconocía previamente que la enfermedad podía transmitirse de ratas a humanos.

"Experimentos de laboratorio previos encontraron que el virus de la hepatitis E en ratas no puede transmitirse a los monos, y que el virus de la hepatitis A en humanos no puede transmitirse a las ratas", dijo el doctor Siddharth Sridhar, profesor asistente clínico de la Universidad de Hong Kong, al explicar que los monos son muy cercanos a los humanos cuando se trata de susceptibilidad a las enfermedades.

El riesgo de que la hepatitis E de las ratas afecte a los humanos ha sido subestimado, dijo Sridhar durante una conferencia de prensa.

El hombre desarrolló la enfermedad tras someterse a una trasplante de hígado después de una infección crónica de hepatitis B. Él siguió mostrando signos de un funcionamiento anormal del hígado sin causa aparente, dijo Sridhar.

Las investigaciones revelaron signos de una respuesta inmune a la hepatitis E, que es una de las principales causas de la hepatitis viral en humanos en todo el mundo, dijo. Pero las pruebas de la forma humana del virus fueron negativas.

La secuencia genética del virus que infectaba al hombre mostraron similitudes con la forma de la enfermedad de las ratas y el hombre recibió un tratamiento antiviral.

El equipo cree que la medida de control más importante sería limitar la población de ratas y asegurar que no hay basura de la que se alimenten los roedores.

Marin Hibberd, profesor de enfermedades infecciosas emergentes en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, dijo que es "poco probable" que el virus pueda ser transmitido entre humanos. El especialista no estuvo involucrado en la investigación.