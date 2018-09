Bitcoin está listo para crecer nuevamente y esta es la razón

(CNN) - Mike Novogratz, experto en Bitcoin, cree que la criptomoneda está lista para un gran crecimiento.

"Ahora vemos cómo las instituciones se están moviendo", dijo este miércoles el fundador y presidente ejecutivo de Galaxy Digital a Paula Newton, corresponsal internacional de CNN.

Novogratz señaló que el comercio y las grandes compañías están empezando a tomar la criptomoneda más en serio.

"Starbucks y Microsoft te permitirán usar bitcoins", dijo. "A medida que veas que personas los usen y se sientan cómodas con él, parece que esto va a crecer", refirió.

Más instituciones se unirán a los bitcoins por temor a quedarse afuera, dijo Novogratz.

Finalmente, bitcoin puede convertirse en una parte de las carteras financieras de las personas.

Dijo que con el tiempo más personas comenzarán a pensar en bitcoin como una tienda de valores, como el oro.

Galaxy y Bloomberg lanzaron el Bloomberg Galaxy Crypto Index en mayo. El índice rastrea el rendimiento de 10 monedas digitales, incluyendo bitcoin y ethereum.

El precio de un bitcoin aumentó a casi 20.000 dólares a fines del año pasado, luego perdió casi dos tercios de su valor en 2018.

Mientras Novogratz es optimista con las criptomonedas, es cauteloso con el negocio de cannabis. Aunque piensa que las comparaciones entre los dos son justas.

"Hay muchas similitudes con las criptomonedas de 2017", dijo. "Hay un suministro limitado de algo que va a ser un tema principal importante en los próximos cinco a diez años", precisó.

Las acciones de la compañía de marihuana Tilray oscilaron salvajemente la semana pasada. Otros han aumentado en informes de inversión o interés de grandes compañías como Coca-Cola y Constellation Brands.

Novogratz aún no está listo para invertir.

"Compraré marihuana en una venta significativa", dijo. Cuando las empresas arrojan alrededor del 50% de su valor, él se involucrará, aseguró.

