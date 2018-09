Presentan demanda contra diócesis de Indiana, EE.UU., por un hombre que afirma que fue abusado por el padre Grear

(CNN) - Se ha presentado una demanda contra la Diócesis de Lafayette en Indiana por un John Doe (un nombre usado cuando no se quiere revelar la identidad del demandante) que afirma que fue abusado ​​sexualmente por el padre James Grear, según documentos judiciales.

La demanda dice que el demandante fue abusado por el padre Grear en 1982, mientras que en una manifestación juvenil en Nuestra Señora del Monte. Iglesia Carmel en Carmel, Indiana.

Cuando John Doe regresó a su hogar en Monterrey, IN, se confesó en la parroquia de St. Ann y le reveló el abuso al entonces obispo Raymond Gallagher, "en ese momento, el obispo Gallagher le ordenó a John Doe que se olvidara del abuso, que pidiera perdón a Dios y no divulgara el abuso a nadie más", dice la demanda.

La demanda, presentada en el Condado de Hamilton, en el Tribunal Superior OH alega que la diócesis sabía que el Padre Grear tenía un historial de abuso sexual y no protegió a John Doe, al no advertir a los niños y las familias sobre el peligro que representaba.

"Hasta el día de hoy, 27 de septiembre de 2018, la Diócesis de Lafayette-en-Indiana no ha recibido notificaciones de la demanda presentada en el Condado de Hamilton con respecto a James Grear. Hasta que la diócesis y sus abogados hayan podido revisar la demanda, no estamos en condiciones de comentar sobre los elementos de la demanda ", según una declaración de la Diócesis de Lafayette-en-Indiana enviada a CNN el viernes.

La demanda alega que el padre Gear movió parroquias con frecuencia desde 1971-1993. Trabajó en todo el país, desde Indiana hasta Arizona, luego hasta Nueva York y Guam, según el bosquejo. "La Diócesis reconoce que James Grear fue ordenado sacerdote en mayo de 1970 y dejó el ministerio activo en 2001", dice su declaración.

"Al permitir que el acusado, el padre Grear, enseñe, supervise, instruya, cuide y tenga custodia y / o contacto con niños pequeños, y al no advertir a los niños y sus familias de la amenaza planteada por el acusado, el padre Grear, la diócesis demandada, violaron su deber de cuidado con todos los niños, incluido el demandante", dice la demanda.