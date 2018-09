“El secreto de Selena” revela la historia no contada de la reina del tex mex

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en TuneIn si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) – En 1997, la periodista María Seleste Arrarás, lanzó el libro “El secreto de Selena: La reveladora historia detrás de su trágica muerte”, en la que narró “un retrato íntimo e investigativo del asesinato de la querida reina de la música tejana, Selena Quintanilla Pérez”.

De acuerdo a la publicación de Huffington Post, en una entrevista que realizó la cadena Univisión a la expresidenta del club de admiradores de la cantante, "la mató porque quería simular un asalto para evitar ir a la cárcel y, sobre todo, para no pagarle los casi 200 mil dólares que le había robado durante su administración de las tiendas de ropa y el club de fans".

Selena era una cantante joven que ya tenía un lugar en el público en el sur de Estados Unidos y en México, y comenzaba una carrera en el mercado anglo cantando temas románticos como “I could fall in love” y “Dreaming of you”.

Mucho interés causó su muerte que incluso Hollywood decidió producir una cinta basada en ella y fue la cantante Jennifer Lopez quien dio vida a esta cantante en una cinta 100% en inglés, de 1997, junto al actor Edward James Olmos en el papel del padre de la intérprete.

Pero fue el 23 de septiembre de 2018 que se estrenó una serie de televisión de 13 capítulos basada en el libro de Celeste Arrarás, bajo el título de “El secreto de Selena” en la señal TNT, que pertenece a Warner Media, casa matriz a la que también pertenece CNN en Español, en la que se busca conocer más sobre la muerte de la cantante.

La actriz mexicana Maya Zapata, quien da vida a Selena asegura que “fue una delicia y un reto muy grande da vida a la cantante. Fue un proceso catártico, emocionante y muchas veces pensé que no lo iba a lograr. Esta serie no buscaba copiar lo que ya habíamos visto. Es un personaje que conocí a mayor profundidad en la serie, descubrí muchas cosas que teníamos en común: comenzamos nuestras carrera a la misma edad, con una presión de nuestros padres, ella de su padre y yo de mi madre y con una exigencia y responsabilidad de todo lo que uno busca en la vida”.

Por su parte, Damayanti Quintanar, quien interpreta a Yolanda Saldívar afirma “a mi como actriz me tocó crear empatía con Yolanda y creo que todos los seres humanos tenemos distintas facetas y lo que verán en la serie, son las distintas facetas de Yolanda. Creo en lo personal que cuando la mata, hay algo de ella que se va y se pierde para siempre. El dolor de haber matado a su mejor amiga le provoca un estado anímico, mental y emocional distinto”.

Por el momento “El secreto de Selena” solamente se ve en México todos los domingos a las 9 de la noche (hora de la Ciudad de México) por el canal TNT, pero te invitamos a que escuches las entrevistas que le hicimos a las protagonistas de la serie, las actrices Maya Zapata quien da vida a Selena y a Damayanti Quintanar, quien da vida a Yolanda Saldívar.

