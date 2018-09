Mujeres confrontaron al senador Jeff Flake sobre su voto en un ascensor

(CNN) - En un momento surrealista que fue transmitido en vivo por la televisión nacional, dos mujeres, que dijeron ser sobrevivientes de ataques sexuales, se enfrentaron al senador Jeff Flake en un ascensor momentos después de que anunciara que votaría para confirmar a Brett Kavanaugh.

Una mujer le dijo a Flake que él está "diciéndole a todas las mujeres que no importan, que deberían permanecer calladas, porque si te dicen lo que les pasó, las ignorarás".

Ella agregó: "Eso es lo que le estás diciendo a todas estas mujeres. Eso es lo que me estás diciendo en este momento. Mírame cuando te estoy hablando. Me estás diciendo que mi asalto no importa".

La segunda mujer agregó: "Estás permitiendo que alguien no esté dispuesto a asumir la responsabilidad de sus propias acciones y no quiera tener consecuencias por el daño que le ha hecho a una mujer, en realidad tres mujeres, y no lo haya reparado".