Elon Musk es demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.

(CNNMoney) – Elon Musk se metió en serios problemas con tan solo un tuit.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) demandó al presidente ejecutivo de Tesla por hacer declaraciones “falsas y engañosas” a los inversionistas. Además, la entidad le está pidiendo a un juez federal que impida que Musk se desempeñe como funcionario público o director de una empresa pública, entre otras sanciones.

La demanda se basa en una publicación que Musk hizo en Twitter el pasado 7 de agosto , sobre sacar a Tesla de Wall Street

“Estoy considerando hacer privada a Tesla a 420 dólares”, escribió Musk en ese momento. “Financiamiento asegurado”.

Pero la SEC señaló que en realidad él no había asegurado dichos fondos.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video16", video: "spanish\/2018\/08\/21\/problemas-autos-tesla-elon-musk-promesas-serbia-dinero.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); “En realidad y de hecho, Musk ni siquiera había discutido, mucho menos confirmado, los términos claves del acuerdo, incluyendo el precio, con ninguna fuente potencial de financiación”, indicó la Comisión de Bolsa y Valores en su demanda.

Ese tuit de Musk, y los que siguieron durante tres horas más, causaron una “confusión y alteración significativas en el mercado de las acciones de Tesla, “así como daños a los inversionistas”, sostuvo la SEC. El día de su polémico tuit, las acciones de Tesla se dispararon en casi un 9%. Desde entonces, han disminuido substancialmente.

De hecho, han caído más del 9% en las operaciones posteriores a este jueves. La compañía no respondió inmediatamente una solicitud para comentar al respecto. Y la SEC se negó a pronunciarse.

“Esto es serio. Por esto es por lo que persiguen a quienes negocian con información privilegiada y a los manipuladores de mercados”, explicó Charles Whitehead, profesor de la Escuela de Derecho de Cornell. “Esta es una acusación muy grave”.

Musk desistió de su plan de hacer privada a Tesla menos de tres semanas después de haber tuiteado acerca de eso. Posteriormente, dijo que su comentario sobre el “financiamiento asegurado” estaba basado en conversaciones con el fondo soberano de riqueza de Arabia Saudita, que, según Musk, lo había instado a hacer privada la empresa y le ofreció aumentar su inversión en la compañía.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

El Departamento de Justicia también está investigando los comentarios hechos por Musk, según dijo Tesla la semana pasada. La empresa informó que había recibido una solicitud voluntaria de documentos y está cooperando. Tesla dijo que no ha sido llamada a citación.

Los accionistas también han entablado demandas que acusan a Musk de manipular el precio de las acciones.

Matt Egan de CNNMoney contribuyó a este informe.