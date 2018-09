Encuentran el cuerpo del que sería el niño con autismo desaparecido en EE.UU.

(CNN) - Las autoridades encontraron el cuerpo que se cree que es el de un niño de 6 años con autismo que desapareció después de que su padre lo perdió de vista en un parque de Carolina del Norte, tuiteó el FBI en Charlotte el jueves.

"Con los corazones rotos, anunciamos que se encontró un cadáver que se creía que tenía 6 años, Maddox Ritch, aproximadamente a 1 p.m. de Marietta Street / Old Dallas Highway en Gastonia", dijo el FBI.

"Los padres de Maddox han sido notificados del descubrimiento. La investigación continúa".

La ciudad de Gastonia tuiteó que la identificación de los restos será realizada por la oficina del médico forense.

El descubrimiento se produjo cuando la búsqueda del niño desaparecido, que tiene impedimento verbal, llegó a su sexto día.

Horas antes del descubrimiento del jueves, el FBI tuiteó que un "Equipo de Respuesta a Búsqueda y Evidencia Subacuática está en el agua en el Parque Rankin Lake" como parte de la búsqueda.

El FBI y los funcionarios de la ciudad celebrarán una conferencia de prensa a las 4 p.m.

El sábado, Maddox salió corriendo durante una caminata alrededor del lago en un parque de Gastonia, dijo una portavoz de la policía. El padre de Maddox, Ian Ritch, dijo que él y un amigo estaban caminando en el parque cuando su hijo corrió hacia adelante, probablemente provocado por una persona que pasaba corriendo por ahí. Maddox estaba a unos 7 o 9 metros de distancia cuando comenzó a correr, dijo Ritch.

Ritch dijo que "le estaba dando un poco de margen, libertad" cuando lo dejó correr hacia adelante, pero tenía una visión clara de su hijo.

Maddox a menudo corre delante de él, pero por lo general desacelera y se detiene para darle tiempo de alcanzarlo día, dijo Ritch.

"No pude alcanzarlo. Me siento culpable por dejar que se adelantara tanto antes de que comenzara a correr detrás de él", dijo Ritch a los periodistas el miércoles.

Búsqueda desesperada

La madre del niño rogó entre lágrimas este martes que cualquiera que tuviera información se acerque para ayudarla a encontrar a su hijo.

“Apreciaría si estuvieron en el parque el sábado y vieron a Maddox, para que por favor, urgentemente, llamen a esta línea”, dijo Carrie Ritch, leyendo un comunicado mientras la búsqueda de Maddox Scott Ritch estaba en su cuarto día. “Continúen orando por él porque solo quiero a mi bebé en casa, por favor. Cualquier cosa que puedan hacer”.

Anteriormente, la Policía envió mensajes pregrabados de sus padres en el extenso parque con la esperanza de llamar al joven.

“Si está perdido en el bosque, será capaz de escuchar esos mensajes, y esperamos que siga las voces de su madre y su padre”, les dijo el agente especial del FBI Jason Kaplan a reporteros este lunes.

LEE: Qué pasa cuando te enteras, siendo adulto, que eres autista

Los esfuerzos de búsqueda expandida incluyeronn equipos con caninos y aeronaves, incluyendo drones. La Policía también está empleando un sonar y tecnologías infrarrojas.

Las autoridades drenaron el agua del lago para exponer más la costa para su exploración, y la Policía está contactando negocios alrededor del parque para ver si tienen videos de vigilancia útiles, dijo el jefe de policía de Gastonia, Robert Helton.