La fórmula de México para tratar de erradicar los secuestros en el país

(CNN Español) - Los secuestros son una realidad en México. En lo que va de 2018 ha habido un total de 971 raptos, según el último reporte de la organización Alto al Secuestro, que trabaja con datos estatales y federales para hacer sus recopilaciones. Las cifras, pese a ser altas, son un 42% más bajas que las registradas en el mismo periodo de tiempo de 2013, cuando sumaron 1.689 secuestros.

Justo en esa fecha es cuando se dio el pico más alto de estos delitos, tal y como relata a CNN en Español Patricia Bugarín, coordinadora nacional antisecuestros. Esta cifra fue el detonante para que, en 2014, se creara la Coordinadora Nacional Antisecuestros, una entidad federal que trabaja con los estados, empresas privadas y organizaciones como Alto al Secuestro para elaborar estrategias que erradiquen los secuestros en el país.

Bugarín asegura no sentirse satisfecha por la disminución en el número de secuestros: dice que, mientras siga habiendo uno solo, serán demasiados. No obstante, sí que saca pecho para hablar del trabajo realizado desde 2014 desde el ámbito local, estatal y federal.

Manifestación en contra de desapariciones y secuestros en México. (Crédito: JULIO CESAR AGUILAR/AFP/Getty Images)

Según contó en entrevista telefónica, la estrategia llevada a cabo en estos cuatro años tiene dos ejes: la especialización de las unidades que trabajan contra los secuestros, y la prevención.

"Hay una capacitación continua", explicó la coordinadora. Dijo que los agentes están totalmente especializados en la lucha contra esta clase de crímenes y que se realizan cuatro cursos al año "en todos los niveles". Algunos de ellos los realizan expertos de otros países, como Estados Unidos, Francia o España, explicó.

Para ella, ese es el mayor logro de estos cuatro años: "tenemos unidades consolidadas que dan respuesta inmediata de atención a la víctima", explicó, indicando que se trabaja de forma muy estrecha entre las autoridades locales, estatales y federales para que haya comunicación compartida y fluida.

La segunda pata de la estrategia se basa en la prevención, y esta también la realizan a dos niveles. Se trata de un área más complicada "por tema de recursos", indicó la experta. Aún así, se llevan a cabo labores de prevención a posibles víctimas, algo que es posible, precisamente, gracias a la información compartida entre autoridades.

Pero la prevención no acaba ahí: Bugarín indicó que también se trabaja con posibles criminales, especialmente jóvenes que no son conscientes de que participar en esta clase de crímenes, aunque solo sea dando un teléfono o vigilando una casa, ya es también un delito. A ellos se les envían mensajes disuasorios y de advertencia, explicó.

Sin embargo, la coordinadora reconoce que, pese a que la meta se superó, aún hay estados en los que la incidencia de los secuestros sigue siendo alta. "A ellos les damos un enfoque más especializado, más soporte policial y de justicia y otras medidas", indicó, destacando que hay un punto en el que el Gobierno federal ya no puede entrar y que depende de las capacidades de los estados.

"Siempre tendremos algo más que hacer, es un delito grave", dijo la experta, que aseguró que lo "ideal" sería "que no hubiera un solo secuestro y poder dedicarnos a otra cosa". Eso sí, también apuesta por no perder la oportunidad de seguir aprovechando los equipos especializados ya creados: estos se encuentran presentes en todos los estados, incluyendo algunos en los que apenas hay incidencia de secuestros. "Es como los bomberos, no tiene que haber un incendio todos los días para tener el cuerpo", señaló, y apostó por la ayuda mutua entre los diversos estados del país.