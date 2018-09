Policía golpea a adolescente en la espalda: abren investigación tras un video de los hechos

(CNN) - La Policía en el estado de Washington está investigando un incidente capturado en un video en el que se ve a un agente patear a un adolescente en la espalda el domingo durante la Feria Estatal Central de Washington en Yakima.

La "revisión de uso de la fuerza" se abrió después de que los agentes de Policía de la ciudad supieron que su agente "usó la fuerza mientras efectuaba un arresto", dijo Gary Jones, jefe de la Policía interina de Yakima, en un comunicado.

El video, publicado en Facebook por un aparente testigo, parece mostrar al agente tratando de mediar en una pelea ya que varias personas pueden verse en segundo plano. Alrededor de 15 personas participaron en la pelea, y la policía dice que cuatro adolescentes fueron arrestados, según informaron los medios locales.

"Los policías a menudo se enfrentan a situaciones difíciles que requieren una evaluación inmediata de las circunstancias para proteger a la comunidad y a ellos mismos", dijo Jones, prometiendo investigar de "una manera objetiva y meticulosa que requiere capas de supervisión".

El abogado del adolescente calificó la conducta del agente como "abusiva e inaceptable" y dijo que la familia del niño "quiere justicia".

"Necesitan saber que se les escucha y que deben saber que este tipo de conducta es incorrecta y que deben saber que esto se va a detener", dijo Bill Pickett al Yakima Herald-Republic.

La Asociación de Oficiales de Policía de Yakima no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.