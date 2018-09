Venezuela despliega tropas en la frontera con Colombia: ¿quién tiene más poder militar?

(CNN Español) – Bajo el argumento de una defensa contra "ilícitos transfronterizos", Venezuela desplegó esta semana parte de sus tropas en el estado de Táchira, frontera con Colombia, por orden del presidente Nicolás Maduro. Según el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Remigio Ceballos Ichaso, se está inspeccionando todo el espacio "para hacer un reconocimiento general del área".

Cmdte del CEOFANB AJ @CeballosIchaso con su Estado Mayor amaneciendo en Operaciones Estratégicas en la frontera del Táchira. ¡Chávez vive, la Patria sigue! ¡Los traidores no volverán! #13AniversarioDelCEOFANB pic.twitter.com/Koy1LmEdOv

— CEOFANB (@ceofanb) September 25, 2018

Estas acciones hacen parte de la denominada Operación Estratégica Combinada Integral, que empezó en Táchira y se mantendrá en las fronteras para combatir, de acuerdo a Ceballos, los delitos transfronterizo, el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, la acción de produce en momento álgido para Venezuela, cuando se ha planteado la posibilidad de una intervención militar en el país.

De hecho, la medida de Venezuela no pasó inadvertida para el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence, quien en la Asamblea General de la ONU se refirió a los hechos y dice que se trató de "un obvio esfuerzo de intimidación". Pence añadió que Estados Unidos respaldará a sus aliados.

Pero, más allá de la polémica, la posible amenaza y el flujo de información, ¿cuál es el poderío militar que tienen Venezuela y Colombia? ¿Qué país cuenta con más recursos y hombres? Comparamos su fuerza militar en esta infografía.

