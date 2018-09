Paro de transportistas en República Dominicana termina en enfrentamientos y heridos

(CNN Español) - Cientos de dominicanos se vieron afectados este martes por un paro de transportistas que derivó en disturbios entre trabajadores del sector y la policía.

El paro fue convocado por la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, una de las organizaciones del sector, en reclamo por el alto costo de los combustibles.

Las protestas se iniciaron a principios de septiembre en la región norte del país, en la ciudad de Santiago, donde esa federación realizó un paro del transporte público el 12 de septiembre. Ese paro terminó con un enfrentamiento entre los transportistas y la Policía Nacional, con un saldo de ocho heridos, según la federación.

Mientras los trabajadores del transporte están divididos en su representación, el descontento con los precios tiene su origen en un aumento que el Ministerio de Industria y Comercio dispuso el año pasado, cuando el precio de la gasolina premium paso de US$ 4,45 a US$ 4,82 por galón (3,78 litros) y el de la gasolina regular de US$ 4,16 a US$ 4,61 por galón.

Los transportistas consideran que los precios deberían ser de US$ 3,10 para el galón de gasolina regular y de US 2,04 para el galón de gasoil.

Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Trasporte Nueva Opción (Fenatrano) acusa al gobierno de sostener una “mafia” en torno de los combustibles, y que el gobierno cobra entre un 28 y un 35 por ciento de más en los combustibles, citando datos del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El gobierno no ha hecho referencias directas a las acusaciones hechas por Hubieres.

Los transportistas están divididos en esta lucha, ya que la Federación Nacional de Transporte de Carga (Fenatrado) decidió dejar sin efecto el llamado a un paro nacional por tres días en el transporte de carga. Esa decisión fue anunciada luego de que sus dirigentes sostuvieran un encuentro con altos funcionarios de gobierno en el Palacio Nacional.

La Central Nacional Movimiento Conferir de Transporte (Mochotran) y la Unión Nacional de Empresas de Transporte dicen que no respaldan las convocatorias al paro que hicieron otras organizaciones.

El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informo que fue creada una comisión interministerial para escuchar las demandas del sector transporte y buscar soluciones.

El ministro de industria y Comercio, Nelson Toca Simó, reiteró en un comunicado de prensa que los precios de los combustibles en el país están denominados en función del valor del petróleo en el mercado internacional.

Juan Hubieres, presidente de Fenatrano, sostuvo que la sociedad dominicana no aguanta más los altos precios de los combustibles y que esa federación continuará por separado la lucha. En sus próximos pasos, dijo Hubieres, convocará a las amas de casas y al pueblo en general.