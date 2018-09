Miles de objetos del Titanic irán a una subasta millonaria

(CNN) - Miles de artículos rescatados del naufragio del RMS Titanic serán subastados el próximo mes para satisfacer las deudas de quiebra acumuladas por la compañía que los posee.

La colección presenta más de 5.500 artefactos rescatados del naufragio del famoso transatlántico, incluyendo un querubín de bronce desde su gran escalinata, conjuntos de porcelana de sus comedores y una sección de su casco.

MIRA: #ElDatoDeHoy: niño con autismo construye la réplica del Titanic en Lego más grande del mundo

Tres fondos de cobertura abrieron una oferta inicial de 19,5 millones de dólares y solo se realizará la subasta si una oferta rival aumenta esa oferta en 2 millones de dólares, dictaminó la semana pasada un juez de bancarrota.

Premier Exhibitions, la compañía que posee los artículos y los exhibe en cuatro ciudades de EE.UU., se declaró en bancarrota en 2016, y la subasta se requiere para pagar las deudas de la compañía. Los artículos se venden juntos, en lugar de venderse individualmente.

El Titanic chocó contra un iceberg poco antes de la medianoche del 14 de abril de 1912, y se hundió temprano al día siguiente. (Crédito: Topical Press Agency / Getty Images)

Los derechos de rescate del barco están incluidos en la subasta, lo que significa que el adjudicatario podrá reclamar más tesoros del sitio.

Los artículos individuales del barco, que se hundió el 15 de abril de 1912, después de golpear un iceberg, han traído hermosas sumas en subastas en el pasado.

Un violín interpretado por el líder de la banda cuando se hundió el trasatlántico se vendió por 1,7 millones de dólares en 2013, mientras que una carta escrita en las últimas horas del barco llegó a 166.000 dólares el año pasado.

MIRA: El nuevo viaje del Titanic, 20 años después de la película

Tres fondos de cobertura han realizado una oferta de apertura de 19,5 millones de dólares para la colección

Papeles, documentos y fotografías también se encuentran entre los objetos dañados por el agua en la colección de Premier Exhibitions.

Garantizar los derechos de los artefactos

Un grupo de museos del Reino Unido había estado haciendo campaña para garantizar los derechos sobre los artefactos y exhibirlos en Londres y Belfast, la ciudad en la que se construyó el barco.

Kevin Fewster, Museum Director, @RMGreenwich, explains more about exactly what the #TitanicArtefacts collection includes. pic.twitter.com/hAnFdDZUMH

— Titanic Artefacts Collection (@TitanicArtefact) August 7, 2018

Su esfuerzo fue apoyado por James Cameron, director de la película de 1997 que narra el desastre, y Robert Ballard, el oceanógrafo que descubrió inicialmente los restos del barco en el océano Atlántico.

También los jefes de los museos advirtieron en julio que los artículos podrían perderse del dominio público si fueran a subasta.

"Estos artefactos, que son de gran importancia histórica, corren el riesgo de dividirse, venderse a coleccionistas privados y perderse como una colección identificable", dijo Conal Harvey, vicepresidente de la atracción Titanic Belfast, en un comunicado en ese momento.

MIRA: Subastan una de las últimas cartas escritas en el Titanic, que sobrevivió al naufragio

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video6", video: "spanish\/2016\/02\/03\/cnnee-vo-cafe-tendencias-oraa-jack-debio-morir-en-titanic.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); La posible subasta es el último giro en un largo debate sobre los artefactos.

Según National Geographic, que apoyó la campaña de los museos, Ballard no aseguró los derechos de salvamento cuando descubrió el naufragio porque no trajo ningún objeto a la superficie, lo que permitió a RMS Titanic Inc., una subsidiaria de Premier Exhibitions, reclamar la propiedad de los artículos.