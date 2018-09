La sentencia a Bill Cosby: enfrenta máximo 10 años

(CNN) - Bill Cosby potencialmente había enfrentado hasta 30 años de prisión, pero ahora enfrenta un máximo de 10 años después de que fiscales y abogados defensores acordaron fusionar los tres cargos de su condena en uno para propósitos de sentencia.

Además, Cosby fue clasificado como un "depredador sexual violento" según sentenció el juez del caso, Steven O'Neill.

Este estatus requiere monitoreo de por vida, recibir consejos de expertos también de por vida y notificar a la comunidad donde vive que un "depredador sexual violento" está en el área.

Los fiscales le pidieron a un juez el lunes que sentencie a Cosby a entre cinco y 10 años de prisión por agredir sexualmente a Andrea Constand, alegando que no mostró "ningún remordimiento" por sus acciones.

"Se trata de una persona que se puso en una situación de mentor, pero sabemos que tuvo otras intenciones desde el principio", dijo el fiscal Kevin Steele. "Lo sabemos por las declaraciones que hizo. Lo que vio en Andrea la primera vez que la vio. Cuál era su plan. Llegar al punto al que llegarían. Y eso no implicaba consentimiento".

Sin embargo, el abogado defensor de Cosby, Joseph P. Green, solicitó una sentencia de arresto domiciliario, citando la edad avanzada y la ceguera de Cosby.

"El señor Cosby no es peligroso", dijo. "Los ciegos de ochenta y un años que no son autosuficientes no son un peligro, a menos que tal vez para ellos mismos".

La sentencia de Cosby se emitirá este martes a la 1:30 ET, cuando vuelva a comenzar la audiencia.