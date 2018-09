Ataque en desfile militar en Irán deja 24 muertos

(CNN) - Al menos 24 personas murieron y otras 53 resultaron heridas en un ataque a un desfile militar en la ciudad de Ahvaz, en el suroeste de Irán, el sábado, reportó la Agencia de Noticias de la República Islámica de Irán (IRNA).

Los muertos y heridos eran tanto militares como civiles, incluido un periodista que observaba el desfile, agregó IRNA.

"Los terroristas comenzaron a disparar desde una gran distancia mientras estaban dentro del parque, en las fuerzas armadas y en civiles observando el desfile", dijo el brigadier general Abolfazl Shekarch, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, a MEHR, otra agencia de noticias iraní.

Tres de los atacantes fueron abatidos a tiros durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y hay uno detenido, informaron las agencias de noticias.

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9

— Javad Zarif (@JZarif) September 22, 2018

El grupo separatista Movimiento Patriótico Árabe Democrático en Ahwaz se atribuyó la responsabilidad de este ataque.