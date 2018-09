Violador de niña de siete años en India le dio dinero para comprar su silencio antes de abandonarla

(CNN) - Después de la violación de una niña de siete años con una manguera en Nueva Delhi, el atacante le entregó 10 rupias (menos de un centavo de dólar) y le dio un pedazo de chocolate a cambio de su silencio, según su mamá. Luego la dejó, con un trapo alrededor de su cintura, sangrando, cerca de su casa.

La mujer de 26 años recogió a su asustada hija y le pidió que señalara al hombre, le dijo a CNN este jueves.

“Se estaba sosteniendo el estómago y estaba sangrando”, dijo la mamá, cuyo nombre ha sido no se revela porque las víctimas de violación y sus familias no pueden ser identificadas bajo la ley india. “Cuando vi su sangre, ya no me quedaba más fuerza en mi cuerpo”.

La niña después señaló al atacante entre una multitud de hombres reunidos cerca, dijo ella.

“Sentí que no me quedaba vida en el cuerpo y que no había suelo bajo mis pies”, agregó la mamá.

LEE: La violación con una tubería a una niña de 7 años en India, el último capítulo de una serie de ataques a niñasLa madre de la niña violada dice que el violador debería ser colgado.

Un hombre de 21 años fue arrestado en conexión con la violación, que ocurrió en el distrito de Shahdara en la parte noroeste de la ciudad, dijo Meghna Yadav, subcomisionada de la Policía de Dehli. Ella dijo que no podía dar más detalles.

Swati Maliwal, presidenta de la Comisión de Mujeres de Dehli, dijo que la niña quedó con un extremo dolor después del ataque.

La mamá de la niña dijo que el hombre envolvió la manguera alrededor del cuello de su niña después de la violación el lunes. Ella dijo que el hombre va por las calles buscando desperdicios.

La niña estaba en condición crítica en un hospital de Nueva Delhi luego de ser sometida a una cirugía por las heridas que sufrió en el ataque, dijeron las autoridades el miércoles. Su mamá estaba a su lado luego de que la niña saliera de horas de cirugía.

“Deberían colgarlo”, dijo la mamá sobre el sospechoso. “Cadena perpetua es un castigo muy bajo. No es nada comparado a lo que él hizo”.

Cuando se le preguntó sobre si estaba preocupada por los efectos mentales a largo plazo que sufrirá su hija después del ataque, la mamá de la menor dijo “Ella tendrá que olvidarse de esto… Debería olvidarse de esto”.