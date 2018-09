New York Times: Rod Rosenstein discutió grabar en secreto a Trump

(CNN) - En los días posteriores al despido del director del FBI James Comey en mayo de 2017, el subsecretario de Justicia Rod Rosenstein discutió usar un "cable" para grabar conversaciones con el presidente Donald Trump y reclutar miembros del gabinete para invocar la Enmienda 25 para sacar a Trump del cargo, informó The New York Times el viernes.

Estas acusaciones extraordinarias, que representan al funcionario No. 2 en el Departamento de Justicia como alguien preso del pánico y que ha sido un objetivo del presidente en el pasado, se esbozan en memorandos escritos por el ex subdirector del FBI Andrew McCabe, según el Times. CNN no ha revisado los memorandos, pero han sido entregados al asesor especial Robert Mueller, de acuerdo con fuentes familiarizadas con el asunto.

Rosenstein emitió una extraña declaración en la que niega categóricamente el informe del Times.

"La historia del New York Times es inexacta y objetivamente incorrecta. No comentaré más sobre una historia basada en fuentes anónimas que obviamente son parciales en contra del Departamento y que están avanzando en su propia agenda personal", dijo Rosenstein en un comunicado obtenido el viernes por CNN. "Pero déjenme ser claro acerca de esto: con base en mis tratos personales con el presidente, no hay base para invocar la Enmienda 25".

Los detalles de los memorandos, ya sea un reflejo totalmente exacto de todo lo que ocurrió o no, podrían poner aún más en peligro la delicada posición de Rosenstein dentro de la administración Trump. Rosenstein supervisa la investigación de Mueller sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, y recientemente aseguró la cooperación del ex presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort.