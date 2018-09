Google aún permite que las aplicaciones de terceros revisen tus datos de Gmail

(CNN) - Google está defendiendo su política para permitir que las aplicaciones de terceros accedan y compartan datos de las cuentas de Gmail, según una carta que se hizo pública este jueves.

Gmail, que cuenta con más de 1.400 millones de usuarios en todo el mundo, permite a los desarrolladores de terceros integrar servicios en su plataforma de correo electrónico. Entre ellos, planificadores de viajes y sistemas de administración de relaciones personalizadas.

"Los desarrolladores pueden compartir datos con terceros siempre y cuando sean transparentes con los usuarios sobre cómo usan los datos", dijo Susan Molinari, vicepresidente de políticas públicas y asuntos gubernamentales para las Américas en Google, en una carta a los senadores de Estados Unidos, que fue obtenida por CNNMoney.

Google también hace que "la política de privacidad sea fácilmente accesible para que los usuarios la revisen antes de decidir si otorgar acceso o no", se señala en el documento. Los usuarios pueden ver o eliminar el acceso a la aplicación en la página de su cuenta de Google, o pueden optar por no descargar la aplicación.

El año pasado, Google dejó de revisar correos electrónicos de cuentas de Gmail con fines publicitarios. En la carta, Molinari también señaló que ningún empleado humano lee los correos electrónicos de los usuarios, excepto en "casos muy específicos en los que nos piden y dan su consentimiento" o por motivos de seguridad, como las investigaciones de abuso.

La carta fue enviada en julio de este año a los legisladores, incluido el senador John Thune, un republicano de Dakota del Sur que preside el Comité de Comercio del Senado.

Sigue el debate sobre Gmail y el derecho de sus usuarios a la privacidad de sus datos.

La empresa señaló en el documento que cuenta con un proceso para identificar aplicaciones que no cumplen con su normativa o que no son transparentes sobre cómo se usan los datos personales. Google dice que puede suspender estas aplicaciones "en la mayoría de los casos" antes de que se les permita acceder a los datos. Sin embargo, no queda claro cuántas aplicaciones maliciosas se han eliminado.

La carta se da a conocer en medio de las crecientes preocupaciones sobre la privacidad en Internet y el mayor escrutinio del Gobierno sobre las empresas de tecnología.

El Comité de Comercio del Senado tiene previsto interrogar a Google, Amazon, Apple, AT&T, Charter Communications y Twitter el miércoles 26 de septiembre, sobre las medidas para garantizar la privacidad de los datos del consumidor. (AT&T es la compañía matriz de CNN).

En respuesta al informe, Google publicó una en su blog sobre la privacidad y seguridad de Gmail. Cuando se le solicitó más comentarios este jueves, un vocero de Google remitió a CNNMoney a esa publicación.

En su blog, la compañía asegura que las aplicaciones que no son de Google deben someterse a un proceso de revisión antes de que puedan acceder a los mensajes de Gmail de los usuarios. Por ejemplo, hay una revisión automática y manual del desarrollador, pruebas de la aplicación y una evaluación de su política de privacidad y página de inicio para investigar si es legítima. La publicación del blog también animaba a los usuarios a revisar la pantalla de permisos antes de permitir que las aplicaciones que no son de Google accedan a los datos.

