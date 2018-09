Miami, la Riviera de América

(CNN Español) - Suena imponente darle ese título a Miami, pero por años no solo lo ostenta, lo refrenda. Sus paisajes, sus playas de Miami Beach con sus idílicas aguas de color turquesa, atrajeron tan solo el año pasado a unos 12 millones de visitantes, según el reporte de la alcaldía de la ciudad.

A eso, se suma el tránsito que genera el puerto de cruceros altamente visitado: el Port Miami, que en el 2017 movilizó a unos 5,3 millones de pasajeros, según cifras oficiales. Vienen de todos los rincones del mundo, turistas como viajeros de negocios desembarcan, arriban o simplemente conducen a Miami y forman parte de una imagen de postal.

¿Cuándo viajar a Miami?

Ya sea de paso o si llega a ser tu destino final de vacaciones, Miami ofrece un abanico de actividades para los 365 días al año, pero primero debes elegir en cual temporada visitarla.

El sol brilla todo el año y el caminar al aire libre aquí es parte del estilo de vida. Lo que varía es el calor y quizás tu tolerancia a la humedad que acompaña este clima subtropical.

Muchos no saben que el inventor de la crema de protección solar en Estados Unidos fue un residente de Miami Beach, el farmaceuta Benjamin Green, quien luego vendió su fórmula a la marca Coppertone. Porque aquí el sol te cobra factura y por ello debes de tomarlo en cuenta para maximizar tu viaje y disfrutar del andar afuera más tiempo, y elegir bien en que momento del año visitarla, ya que viene marcada por dos: la época sin lluvia, conocida como el invierno y la época de lluvia, conocida como el verano.

Pero no está nada mal tener una temporada de lluvia si sabes que anualmente, la ciudad goza de temperaturas que promedian los 25 grados centígrados o unos 77 Farenheit.

Aquí durante años, lo clásico y lo contemporáneo coexisten de forma placentera, ofreciendo una propuesta turística muy amplia, haciendo hoy en día a Miami una ciudad de talla mundial. Dentro de este espectro, prosperan otros pasatiempos lejos del agua y que giran en torno del arte y la cultura. Para eso hay que ir a los distintos cuadrantes de la ciudad:

En Brickell, el sector financiero dónde se concentran la gran mayoría de los rascacielos, y al cual se le conoce como el 'Manhattan del sur', abundan allí distintas propuestas gastronómicas, así como los hoteles de lujo y bares nocturnos.

En el Downtown, un centro de museos ofrece horas para darle vida al ocio enfocándose en la ciencia y la cultura como el Museo de Ciencias de Phillip and Patricia Frost, el cual tiene un acuario incluido. El Museo de Arte Pérez, PAMM por sus siglas en inglés, alberga exposiciones de arte moderno. Y para una dosis de historia, vale la pena pasar por Bayside al icónico edificio Freedom Tower o la Torre de la Libertad donde recibieron y procesaron a los cubanos refugiados en la década de los años 60.

Si lo tuyo es un arte más urbano y al estilo grafiti, las galerías y los murales de Wynwood son imperdibles.

Y en South Beach, sobre su calle más famosa Ocean Drive, puedes observar la fila de edificios que conforman la colección más grande de la arquitectura Art Deco. Pero si quieres empaparte más de esto, puedes hacer un recorrido guiado para conocer mejor la historia detrás de este emblemático barrio.

Aquí lo extremo viene en forma de un aerodeslizador, una embarcación impulsada por una hélice que te lleva a unos 55 kilómetros por hora en búsqueda de los lagartos de la Florida. Distintos operadores turísticos ofrecen la opción de navegar el afamado "Río de Hierba", que se mueve lentamente a dos kilómetros por día y es una propuesta silvestre ideal para los amantes de la naturaleza.

En los últimos años la ciudad del sol se ha convertido en un lugar propicio para las compras. Estando aquí se puede notar que la mayoría de los turistas utilizan gran parte de sus vacaciones adentro de los centros comerciales.

Para los presupuestos más generosos, existe el nuevo Miami Design District, con marcas de lujo, así como el Brickell City Center. Y para el comprador más cuidadoso con su bolsillo, existe a menos de una hora de distancia los llamados "outlets" o centros de ropa en descuento, como Sawgrass Mills o Dolphin Mall. Pero no te preocupes si no cuentas con un auto para llegar porque existen buses que salen de Brickell y te llevan directo sin parar a tu destino, con su respectivo costo, en promedio unos US$ 25 por la vuelta completa.

Lo cierto es que Miami está a la vanguardia en cuanto al sector turístico, pero quizás su punto más grande a favor es poder caminar en la calle y andar entre su gente, y sentir la cultura hispana. Puedes llegar aquí hablando solo español y podrás disfrutar de la ciudad sin problema. Sumando a esto, tienes la música, el ritmo y las variadas propuestas gastronómicas de toda la región, que crean un ambiente alegre y apetecible para los turistas en búsqueda de ese sabor latino, ese sabor que solo Miami tiene.

Miami en datos curiosos

