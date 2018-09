Colombia, Venezuela y México están entre los países menos pacíficos del mundo; Chile, uno de los más pacíficos

(CNN Español) - Chile es uno de los países más pacíficos del mundo, según el último informe emitido por el Instituto de Economía y Paz con motivo del Día Mundial de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre. En mucho peor lugar quedan otras naciones latinoamericanas: Colombia, Venezuela y México son tres de los países menos pacíficos del mundo, de acuerdo a esta clasificación.

Los resultados del Índice de Paz Mundial indican que la paz a nivel mundial descendió un 0,27% a nivel mundial en 2017, siendo este el cuarto año consecutivo de descenso. En total, 92 países vieron deteriorada su paz, mientras que en 71 se mejoró la situación, de acuerdo al informe.

El Índice de Paz Mundial utiliza una metodología que cubre al 99,7% de la población del mundo con indicadores tantos cualitativos como cuantitativos, según se explica en su reporte. Entre otros, mide el estado de la paz evaluando la seguridad ciudadana, los conflictos nacionales o internacionales y el nivel de militarización.

Manifestación por desapariciones en México. (Crédito: RONALDO SCHEMIDT/AFP/Getty Images)

En general, los datos del reporte muestran un mundo en el que las tensiones, los conflictos y las crisis que emergieron en décadas pasadas "continúan sin resolverse", indica el informe.

Del total de 163 países analizados, Siria aparece en última posición, seguida de Afganistán y Sudán del Sur. Al otro lado de la tabla se sitúan los países más pacíficos: Islandia, Nueva Zelandia y Austria.

Ningún país de América Latina aparece entre los 10 primeros puestos de la clasificación global. El primero en aparecer es Chile, en el puesto 28, cinco puestos por debajo de su lugar en el mismo ranking del año pasado, de acuerdo al informe. El siguiente, tras Chile, es Uruguay: en 37º lugar, dos puestos por debajo de su posición el año pasado.

Colombia aparece al otro lado de la tabla, en la posición 145 (de un total de 163), aunque en su caso es casi una buena noticia: está un puesto por encima del año pasado.

Venezuela es el siguiente país menos pacífico de América Latina: ocupa el lugar 143 a nivel mundial, dos por debajo de su lugar el año pasado. México completa el 'top 30' de países menos pacíficos según este estudio: aparece en el puesto 140, dos por encima de su lugar el año pasado.