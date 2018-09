Permiten el reingreso de Rusia a la Agencia Mundial Antidopaje

(CNN) - La Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) votó este jueves para permitir el reingreso de Rusia, según informaron en un tuit.

WADA President, Sir Craig Reedie: “Today, the great majority of WADA’s ExCo decided to reinstate RUSADA as compliant with the Code subject to strict conditions, upon recommendation by the Agency’s independent CRC and in accordance with an agreed process. (1/2)

— WADA (@wada_ama) September 20, 2018

La Agencia Rusa Andidopaje (RUSADA) había sido declarada en incumplimiento desde 2015.

El Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) desafió la protesta de atletas y organizaciones antidopaje al votar a favor de la reinstauración de RUSADA en una reunión en las Seychelles el jueves.

En un tuitt oficial el jueves, el presidente de la AMA, Sir Craig Reedie, dijo: "Hoy, la gran mayoría del comité ejecutivo de la WADA decidió reinstaurar a RUSADA conforme al Código sujeto a condiciones estrictas, previa recomendación del CRC independiente de la Agencia y de conformidad con un acuerdo proceso. Esta decisión proporciona una línea de tiempo clara por la cual la WADA debe tener acceso a los datos y muestras anteriores del laboratorio de Moscú con un compromiso claro por parte del comité ejecutivo de que si no se cumple esta línea de tiempo, respaldaría la recomendación del CRC de restablecer el incumplimiento ".

La decisión se esperaba después de que el Comité de Revisión de Cumplimiento (CRC) de la WADA recomendara la semana pasada que RUSAA se restablezca después de "reconocer suficientemente" sus fallas.